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È stato disposto l’oscuramento di un sito web per truffa ai danni di utenti che cercavano biglietti per il concerto di Ultimo a Roma. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura, è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale, dopo che il sito era stato individuato come una falsa vetrina per la vendita di titoli d’accesso non più disponibili.

Le indagini e il provvedimento di sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie all’attività di monitoraggio e analisi della rete internet svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. I militari hanno individuato un sito “esca” registrato presso provider esteri, che proponeva in vendita biglietti per l’evento “LA FAVOLA PER SEMPRE” del celebre artista Ultimo, previsto a Roma – Tor Vergata il prossimo 4 luglio.

Il sito, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stato creato appositamente per ingannare i potenziali acquirenti. Venivano offerti titoli di accesso ormai esauriti da oltre un anno, inducendo così gli utenti a fornire dati sensibili relativi ai propri strumenti di pagamento. In realtà, i biglietti non erano disponibili e la piattaforma serviva esclusivamente a carpire informazioni personali e finanziarie.

L’intervento della magistratura e l’oscuramento del sito

Le risultanze investigative hanno permesso di coinvolgere tempestivamente l’Autorità giudiziaria. Per interrompere la prosecuzione delle condotte illecite e tutelare i consumatori, il Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo. È stato così disposto l’oscuramento del sito “clone”, notificando l’inibizione dell’accesso a tutti gli Internet Service Provider italiani.

L’azione di servizio si inserisce nel quadro del consolidato piano di prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio, portato avanti dalla Guardia di Finanza. Sempre più spesso, infatti, gli hacker realizzano siti cloni per frodare gli utenti che cercano di acquistare biglietti per eventi pubblici di grande richiamo, come quello di Ultimo.

Il concerto di Ultimo e la tutela degli utenti

L’evento “LA FAVOLA PER SEMPRE” di Ultimo, in programma a Roma il prossimo 4 luglio, rappresenta uno degli appuntamenti live più attesi del 2026. Proprio l’elevata richiesta di biglietti ha favorito il proliferare di tentativi di truffa online, rendendo necessario un costante presidio da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli utenti.

IPA