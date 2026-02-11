Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre arresti domiciliari a Palermo, dove dipendenti della camera mortuaria dell’ospedale “Cervello” sono stati accusati di associazione a delinquere e corruzione. Le misure cautelari sono state applicate l’11 febbraio 2026, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, che ha portato alla luce un sistema di accordi illeciti con imprese funebri locali.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo. L’attività investigativa, avviata nei primi mesi del 2024, ha preso avvio da elementi raccolti presso il Policlinico “P. Giaccone” di Palermo e si è concentrata sui decessi avvenuti in ambito ospedaliero.

Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche per ricostruire la rete di relazioni tra i dipendenti dell’obitorio e i referenti di numerose imprese funebri locali. Secondo quanto emerso, i tre indagati avrebbero costituito una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla stipula di accordi corruttivi.

Il modus operandi: denaro in cambio di favori

Le indagini hanno permesso di accertare che i dipendenti della camera mortuaria, adottando un modus operandi consolidato, avrebbero ricevuto somme di denaro per accelerare le pratiche relative alla cura e al rilascio delle salme, anche in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali. In cambio di questi favori, le imprese funebri coinvolte avrebbero ottenuto un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

Non solo: in diverse occasioni, i tre avrebbero indirizzato i familiari dei defunti verso specifiche imprese funebri, suggerendo loro a chi affidare i servizi, sempre dietro compenso economico. Questo sistema ha permesso ad alcune aziende del settore di incrementare il proprio volume d’affari grazie all’intermediazione illecita dei dipendenti pubblici.

Un caso emblematico: la dazione corruttiva documentata

Tra gli episodi contestati nell’ordinanza del G.I.P. di Palermo, spicca quello relativo al decesso di un cittadino irlandese. In questa circostanza, i congiunti del defunto sono stati indirizzati verso una specifica impresa funebre, i cui referenti sono stati ripresi mentre consegnavano a uno dei dipendenti dell’obitorio una somma di cinquecento euro come dazione corruttiva.

Questo episodio, documentato attraverso attività di osservazione e videoriprese, ha rappresentato un tassello fondamentale per ricostruire il sistema di corruzione che avrebbe coinvolto i tre dipendenti pubblici.

Il rischio di inquinamento probatorio

Le misure cautelari sono state adottate senza che i tre indagati venissero sottoposti a interrogatorio preventivo. L’Autorità Giudiziaria ha infatti ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, alla luce di alcune conversazioni registrate tra i dipendenti dell’obitorio.

In particolare, dopo il ritrovamento di un dispositivo tecnico nei pressi della camera mortuaria, sono state captate discussioni tra i tre impiegati, intenti a concordare strategie per eludere le indagini nel caso fossero stati convocati dalla polizia giudiziaria. Questi comportamenti sono stati ritenuti idonei a deviare il corso delle investigazioni e hanno contribuito alla decisione di applicare le misure restrittive.

Ulteriori sviluppi e presunzione di innocenza

Nel provvedimento applicativo delle misure cautelari, l’Autorità Giudiziaria si è riservata di valutare la posizione di altri indagati coinvolti nello stesso procedimento penale. Non si esclude, dunque, che l’inchiesta possa estendersi ad altri soggetti legati al mondo delle imprese funebri o a ulteriori dipendenti pubblici.

L’operazione ha riguardato la camera mortuaria dell’ospedale “Cervello” di Palermo, una delle principali strutture sanitarie della città. Il coinvolgimento di personale addetto a un servizio così delicato ha suscitato particolare attenzione da parte delle autorità e dell’opinione pubblica, anche per le ripercussioni che simili episodi possono avere sulla fiducia nei confronti delle istituzioni sanitarie.

