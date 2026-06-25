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Quattro cittadini stranieri sono stati denunciati per accattonaggio molesto dopo essere stati sorpresi a fingere disabilità e a chiedere insistentemente denaro all’esterno di un’attività commerciale di Bastia Umbra. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato scoperto da un agente della Polizia di Stato di Assisi libero dal servizio. I soggetti, due classe 2005 e due classe 2007, sono stati identificati e sottoposti a misure di prevenzione per evitare il ripetersi di simili comportamenti.

La scoperta dell’accattonaggio molesto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dall’attenzione di un agente del Commissariato di P.S. di Assisi che, mentre si trovava libero dal servizio, ha notato due persone che, all’esterno di un esercizio commerciale di Bastia Umbra, mostravano fogli e chiedevano offerte in denaro ai clienti. I due soggetti si fingevano sordomuti e sostenevano di rappresentare associazioni benefiche, nel tentativo di convincere i passanti a donare denaro.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

L’agente, insospettito dal comportamento delle due donne, si è avvicinato e si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato. A quel punto, le due hanno cercato di allontanarsi rapidamente, raggiungendo un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, dove le attendevano altri due soggetti. L’agente ha prontamente bloccato la partenza del veicolo e ha richiesto il supporto di una volante del Commissariato. Gli operatori giunti sul posto hanno identificato i quattro individui, tutti domiciliati fuori provincia.

Dai successivi accertamenti è emerso che tre dei quattro soggetti erano già gravati da precedenti specifici per fatti analoghi commessi in varie località del territorio nazionale. Inoltre, risultavano destinatari di provvedimenti di allontanamento e misure di prevenzione. Al termine degli atti di rito, tutti e quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio di accattonaggio molesto.

Divieto di ritorno e tutela della sicurezza urbana

Alla luce della reiterazione delle condotte e della presenza dei soggetti sul territorio comunale con finalità di commissione di reati contro il patrimonio, il Questore della Provincia di Perugia ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra. Tale provvedimento mira a impedire il ripetersi di comportamenti analoghi e a rafforzare la tutela della sicurezza urbana e delle attività commerciali locali.

IPA