Furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento di carte di credito sono le accuse contestate a due uomini, un trentasettenne e un cinquantatreenne di origine rumena, arrestati dalla Polizia di Stato a seguito di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. I due, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero agito principalmente all’interno del Policlinico Gemelli, prendendo di mira anziani visitatori e pazienti.

Indagine coordinata dalla Procura di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una prima contestazione di un reato commesso nel 2023. Da quel momento, gli agenti del Commissariato di P.S. Monte Mario hanno avviato un’attenta analisi delle denunce presentate negli ultimi due anni, riuscendo a ricostruire 20 episodi attribuibili ai due indagati. Quasi tutti i fatti sono avvenuti tra i viali del Policlinico Gemelli, luogo particolarmente frequentato da persone provenienti da tutta Italia.

Il modus operandi dei borseggiatori

I due uomini, secondo quanto emerso dalle indagini, agivano seguendo uno schema semplice ma efficace: avvicinavano le vittime, prevalentemente anziani, lungo i percorsi pedonali che conducono al policlinico, li distraevano con una lieve spinta e, approfittando della confusione, sfilavano loro il portafogli. Per evitare che le vittime potessero bloccare tempestivamente le carte di pagamento, i malviventi si dirigevano immediatamente allo sportello bancomat più vicino per effettuare un sostanzioso prelievo, tentando poi ulteriori acquisti prima di rientrare verso casa.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, coordinata dal pool della Procura di Roma, si è basata su un’analisi minuziosa di centinaia di ore di registrazioni delle telecamere di sicurezza installate nell’area ospedaliera e nei dintorni. Queste immagini sono state incrociate sistematicamente con i dati delle banche dati delle Forze dell’ordine, permettendo di ricostruire i movimenti e le azioni dei due sospettati. Solo uno degli episodi contestati sarebbe avvenuto in una stazione ferroviaria, mentre tutti gli altri si sono verificati in ambito ospedaliero.

Complicità e spostamenti

Dagli accertamenti è emerso che i due indagati si muovevano abitualmente da Ladispoli verso Roma utilizzando auto a noleggio, talvolta avvalendosi della collaborazione di complici occasionali. La conoscenza approfondita del modus operandi dei sospettati, maturata dagli investigatori nel corso degli anni, si è rivelata determinante per la riuscita dell’indagine.

Misura cautelare e arresti domiciliari

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari una misura cautelare nei confronti dei due principali indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Gli agenti del Commissariato di P.S. Monte Mario hanno eseguito il provvedimento, raggiungendo i due uomini nelle rispettive abitazioni di Ladispoli, dove sono stati posti agli arresti domiciliari e rimarranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

