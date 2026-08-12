Il caso dei marinai Usa bloccati nella portaerei Lincoln da oltre 200 giorni, "stanno perdendo la testa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Da oltre 200 giorni più di 5 mila marinai e marines Usa sono bloccati nella portaerei Lincoln, impegnata al largo dell’Iran nell’ambito della guerra lanciata dagli Stati Uniti d’America. I familiari hanno riferito che l’equipaggio è esausto e col morale a picco: “Stanno cominciando a perdere la testa”.

Dov’è la portaerei usa Lincoln

La portaerei Usa Abraham Lincoln è impegnata al largo dell’Iran nell’ambito della guerra lanciata dal presidente Donald Trump.

L’imbarcazione è in mare da 9 mesi. La nave ha trascorso 208 giorni consecutivi in navigazione, con una sola breve sosta in Oman, avvenuta lo scorso 7 luglio. La missione, che inizialmente prevedeva una durata pari a 7 mesi, è stata prorogata per la seconda volta.

La denuncia dei familiari dell’equipaggio della portaerei Lincoln

A denunciare alla tv Ms Now il peso della lunga permanenza in mare e le condizioni a bordo della portaerei Lincoln sono stati i familiari dei marinai e marines Usa impegnati nell’operazione.

Brett Snow, veterano della Us Navy e padre di uno dei militari a bordo della portaerei, ha dichiarato: “Si lavora a ritmi massacranti, giorno dopo giorno, senza soste, nel posto più pericoloso al mondo”.

Bonnie York, il cui figliastro presta servizio a bordo della Lincoln, ha aggiunto: “Il morale non è buono. A quanto pare, il medico o terapeuta della nave ha detto che devono fare presto scalo in un porto o le persone inizieranno a perdere la testa“.

Anche Donald Trump è finito nel mirino delle critiche: “Ci ha trascinati in una guerra in cui non dovremmo essere”, ha detto Nicole Conrad, madre di un marinaio.

Stando alle testimonianze raccolte dall’emittente tv, alcuni militari starebbero ricevendo come pasto appena mezza ciotola di riso e due tortillas e nel negozio di bordo sarebbero esaurite le scorte di sapone, deodorante e dentifricio. I familiari hanno riferito, inoltre, che i servizi igienici sono guasti, con docce con muffa e senza acqua calda. L’equipaggio avrebbe trascorso intere settimane senza poter usufruire del servizio di lavanderia.

Lincoln “pienamente in grado di svolgere le missioni assegnate”

Il portavoce della Quinta Flotta Tim Hontz ha ammesso la situazione difficile dell’equipaggio della portaerei Usa Abraham Lincoln, ma nonostante ciò ha assicurato che la Lincoln “resta pienamente in grado di svolgere tutte le missioni assegnate“.

La deputata democratica Sara Jacobs si è detta invece “profondamente preoccupata” per la stanchezza e la salute mentale dell’equipaggio.

Nel mese di aprile, il capo del Pentagono Pete Hegseth aveva definito “fake news” le notizie sulla carenze alimentari a bordo della portaerei Lincoln.