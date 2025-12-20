Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto ad Acireale (Catania), dove un uomo di 42 anni è stato fermato in flagranza per furto aggravato ai danni di alcune abitazioni. L’intervento è stato condotto nell’ambito dei controlli rafforzati in vista delle festività natalizie, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Il fermo e la scoperta della refurtiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale ha notato un’auto sospetta ferma in piazza Madonna della Pace, con il motore acceso e lo sportello lato guida aperto. Gli agenti, insospettiti dalla situazione, si sono avvicinati per un controllo e hanno trovato all’interno del veicolo diversi tubi in rame, parzialmente nascosti da una coperta.

L’arresto in flagranza

Pochi istanti dopo, dalla via adiacente è sopraggiunto il 42enne originario di Aci Catena, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo, ignaro della presenza degli agenti, si è diretto verso l’auto ma è stato immediatamente bloccato. Durante il controllo, ha ammesso di aver appena sradicato i pluviali in rame da alcune abitazioni della zona, con l’intenzione di rivenderli per ottenere un guadagno illecito.

Le indagini e il sequestro

I poliziotti hanno effettuato accertamenti sul posto, individuando le abitazioni colpite dal furto. La perquisizione dell’auto ha permesso di recuperare e sequestrare tre pluviali e i relativi raccordi, per una lunghezza complessiva di circa sette metri e un valore commerciale stimato in 250 euro. All’interno del veicolo sono stati trovati anche numerosi arnesi da scasso, tra cui seghetti, tenaglie, giraviti e giratubi, tutti sottoposti a sequestro.

Le misure adottate e le conseguenze

Il 42enne è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto il trasferimento dell’uomo nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. Sono state inoltre avviate le procedure per l’adozione di eventuali misure di prevenzione, tra cui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Acireale per 4 anni.

Restituzione della refurtiva

I pluviali in rame recuperati verranno restituiti ai legittimi proprietari dai poliziotti, che hanno così concluso positivamente l’operazione di contrasto ai furti di rame, fenomeno particolarmente diffuso in prossimità delle festività.

IPA