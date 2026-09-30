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È di 3 veicoli sequestrati e 9 violazioni accertate il bilancio dei controlli effettuati nella scorsa settimana a Civitavecchia dalle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo e verificare il rispetto delle normative da parte degli operatori del settore taxi e noleggio con conducente (NCC). L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con la Polizia Locale di Civitavecchia, e si è concentrata nelle aree tra il porto e la stazione ferroviaria, zone particolarmente frequentate da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

Controlli intensificati tra porto e stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’azione congiunta tra le pattuglie del Gruppo di Civitavecchia e gli agenti della Polizia Locale ha visto un rafforzamento dei controlli lungo la direttrice che collega il porto alla stazione ferroviaria. L’attenzione si è focalizzata sulle aree dove è maggiore la presenza di taxi e NCC, con l’intento di garantire il rispetto delle regole e tutelare sia gli operatori regolari che gli utenti dei servizi di trasporto.

Sanzioni per trasporto abusivo e mancanza di autorizzazioni

Nel corso dell’attività, sono stati sottoposti a verifica circa 20 veicoli. Di questi, 3 sono stati sanzionati per aver svolto l’attività di trasporto passeggeri senza la necessaria autorizzazione, configurando così un caso di abusivismo. A seguito delle irregolarità riscontrate, è scattato il sequestro amministrativo degli automezzi e il ritiro delle patenti di guida dei conducenti coinvolti. In uno dei casi, il veicolo utilizzato come NCC è risultato anche privo della revisione biennale obbligatoria, aggravando ulteriormente la posizione del conducente.

Violazioni fiscali e obblighi di tracciabilità

L’operazione non si è limitata agli aspetti amministrativi e di sicurezza stradale. Sul fronte fiscale, sono state rilevate 7 violazioni relative alla mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la trasparenza delle transazioni. Inoltre, sono emerse 2 violazioni agli obblighi di tracciabilità finanziaria: in questi casi, i conducenti non hanno permesso ai clienti di pagare le corse tramite modalità elettroniche, come previsto dalla legge.

Un servizio a tutela della concorrenza e della sicurezza

Il servizio di controllo si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza economica del territorio, volto a contrastare tutte le forme di abusivismo che possono alterare le condizioni di leale concorrenza e danneggiare gli operatori regolari. L’obiettivo dichiarato dalle forze dell’ordine è anche quello di garantire la qualità e la sicurezza dei servizi offerti agli utenti, soprattutto in un contesto come quello del principale scalo crocieristico nazionale, che ogni anno vede il transito di oltre 3,5 milioni di crocieristi e più di 1,5 milioni di passeggeri dei traghetti di linea.

Collaborazione tra Guardia di Finanza e Polizia Locale

L’attività ha permesso di valorizzare le competenze specifiche della Guardia di Finanza, in materia di polizia economico-finanziaria, e della Polizia Locale, per quanto riguarda la polizia amministrativa e stradale. Grazie a controlli incrociati e approfondimenti mirati, è stato possibile individuare e sanzionare le principali irregolarità, offrendo una risposta concreta alle esigenze di legalità e sicurezza del territorio.

Impatto sui servizi di trasporto e sugli utenti

L’azione di contrasto all’abusivismo e alle violazioni fiscali rappresenta un passo importante per tutelare sia gli operatori che rispettano le regole sia i cittadini e i turisti che ogni giorno si affidano ai servizi di trasporto pubblico e privato. In particolare, la zona di Civitavecchia riveste un ruolo strategico per il turismo crocieristico e il traffico passeggeri, rendendo fondamentale il rispetto delle normative e la lotta alle pratiche scorrette.

IPA