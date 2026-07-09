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Nelle scorse ore sono stati segnalati alcuni episodi di tentata truffa ai danni di esercizi “compro oro” in Italia: le vittime sono state contattate da individui che si sono finti appartenenti alle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di ottenere denaro e beni preziosi attraverso la cosiddetta tecnica del “finto Carabiniere”.

La tecnica del “finto Carabiniere”

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allerta è stata diffusa per mettere in guardia sia i cittadini che gli operatori commerciali dopo che alcuni episodi di tentata truffa sono stati segnalati proprio nella giornata di ieri. I malviventi, spacciandosi per agenti delle Forze dell’Ordine, hanno contattato telefonicamente le vittime, prospettando inesistenti indagini, controlli o emergenze, nel tentativo di ottenere denaro, gioielli o altri beni di valore.

Secondo quanto riportato dalla Polizia, la tecnica utilizzata dai truffatori prevede che questi si qualifichino falsamente come Carabinieri o agenti di Polizia. Durante la telefonata, i malintenzionati riferiscono alle vittime di essere coinvolti in indagini o situazioni di emergenza, inducendole a credere che sia necessario consegnare denaro o beni preziosi per risolvere la presunta situazione. In alcuni casi, viene anche suggerito di consegnare i beni a incaricati che si presentano di persona.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ribadire che nessun appartenente alle Forze di Polizia chiede mai telefonicamente denaro, bonifici, gioielli o altri beni, né invita a consegnarli a presunti incaricati. L’invito rivolto a tutti i cittadini e agli operatori economici è quello di mantenere la massima prudenza in presenza di richieste insolite o pressanti, e di non lasciarsi condizionare da situazioni di apparente urgenza.

Come difendersi dalle truffe telefoniche

La Polizia suggerisce di verificare sempre l’identità di chi si presenta o di chi contatta telefonicamente qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine. In caso di dubbi o qualora si ricevano richieste sospette, è fondamentale interrompere immediatamente la conversazione e contattare senza esitazione la Questura o il Numero Unico di Emergenza 112 per le opportune verifiche.

Il ruolo della prevenzione

La prevenzione resta lo strumento più efficace per contrastare le truffe. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di una corretta informazione e di una costante attenzione da parte di tutti. Solo così è possibile ridurre il rischio di cadere vittima di raggiri e garantire una maggiore sicurezza per l’intera comunità.

Per qualsiasi dubbio o segnalazione, la Polizia invita a rivolgersi direttamente alla Questura o a chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. È fondamentale non esitare a chiedere aiuto e a segnalare ogni episodio sospetto, contribuendo così a prevenire ulteriori truffe e a tutelare la sicurezza di tutti.

IPA