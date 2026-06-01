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Un uomo di 45 anni è stato denunciato ad Alcamo per usurpazione di funzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre si aggirava armato di una pistola priva di tappo rosso, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine.

Il controllo e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria condotta dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un individuo sospetto armato in città.

Gli agenti della sezione investigativa hanno fermato e controllato il soggetto, un pregiudicato di 45 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’uomo, che si presentava come un appartenente alle forze dell’ordine, portava alla cintola una riproduzione fedele di una pistola semiautomatica, priva del tappo rosso, simile a quelle in dotazione alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Alla richiesta di esibire un tesserino di riconoscimento, il soggetto non ha fornito alcun documento e si è mostrato poco collaborativo e in stato confusionale.

Il sequestro e la segnalazione

L’uomo è stato immediatamente bloccato e disarmato dagli agenti. Durante la perquisizione personale, sono state rinvenute due dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per questo motivo, oltre alla denuncia per usurpazione di funzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, è stato segnalato all’Autorità amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi utili a ricostruire la condotta dell’indagato, che avrebbe assunto comportamenti e atteggiamenti riconducibili a pubbliche funzioni senza averne titolo, detenendo strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Al termine delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica competente ha notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini e la contestuale informazione di garanzia, come previsto dalla legge.

IPA