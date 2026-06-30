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È stato eseguito un arresto nei confronti di un cittadino tedesco di 62 anni a seguito di un Mandato d’Arresto Europeo per coltivazione e produzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, ricercato dalle autorità polacche, è stato rintracciato in provincia di Brescia dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, come comunicato ufficialmente dalla Questura.

Chi è stato arrestato e perché

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del cittadino tedesco è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia. Il provvedimento è stato eseguito in collaborazione con le autorità giudiziarie europee, in particolare con la Corte d’Appello di Bydgoszez, in Polonia.

L’uomo fermato è un cittadino tedesco di 62 anni, residente in Germania e senza precedenti penali. Su di lui pendeva un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria polacca per reati in materia di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, tra il 2013 e il 2020 il soggetto si sarebbe reso responsabile di coltivazione e produzione di droga ai fini di spaccio, reati per i quali rischia una condanna fino a 30 anni di reclusione.

L’operazione di polizia

Il cittadino tedesco è stato individuato presso un albergo situato nella provincia di Brescia. Una volta rintracciato, gli agenti lo hanno condotto negli uffici della Questura, dove gli è stato notificato il Mandato d’Arresto Europeo emesso nei suoi confronti. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie europee.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Divisione S.I.R.E.N.E., ha confermato la validità delle ricerche e ha attivato i canali internazionali per comunicare l’arresto alle autorità polacche competenti. Questa sinergia tra le forze dell’ordine italiane e le autorità europee ha permesso di assicurare alla giustizia un latitante ricercato a livello internazionale.

Dopo le procedure di identificazione, il cittadino tedesco è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello locale, in attesa di essere consegnato alle autorità polacche per l’espiazione della pena.

L’importanza della cooperazione internazionale

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia sia fondamentale per garantire la sicurezza e la giustizia. Attraverso le divisioni Interpol, Europol e S.I.R.E.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale, i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie di tutto il mondo vengono inseriti in un’unica banca dati e resi esecutivi, nel rispetto dei trattati internazionali. Questo sistema permette di assicurare la custodia cautelare e l’espiazione della pena per chi si sottrae alla giustizia nel paese in cui il reato è stato commesso.

IPA