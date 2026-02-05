Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e di un valore di 350.000 euro di farmaci oncologici rubati il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. I fatti sono stati accertati a seguito di un furto avvenuto nella notte del 27 marzo 2025 presso la farmacia ospedaliera della cittadina toscana. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Magistratura lucchese e ha portato all’arresto di tre uomini, tutti pregiudicati e residenti a Napoli, ritenuti responsabili del colpo.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via subito dopo il furto che ha colpito la farmacia ospedaliera di Castelnuovo di Garfagnana. I militari hanno avviato una complessa attività investigativa, partendo dall’individuazione delle autovetture utilizzate dai presunti responsabili per raggiungere il luogo del reato. Grazie a un attento lavoro di ricostruzione dei movimenti dei sospettati in diverse regioni italiane, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere immagini utili per identificarli con certezza.

Il colpo nella farmacia ospedaliera

La notte del 27 marzo 2025 è stata teatro di un furto particolarmente mirato: dai locali di deposito della farmacia ospedaliera di Castelnuovo di Garfagnana sono stati asportati esclusivamente farmaci oncologici, per un valore complessivo di circa 350.000 euro. I ladri hanno ignorato medicinali di altra tipologia, segno di una conoscenza approfondita del valore e della destinazione dei prodotti trafugati. Questo dettaglio ha indirizzato le indagini verso una pista ben precisa, suggerendo la presenza di un’organizzazione criminale specializzata.

L’identificazione e gli arresti

Le indagini, condotte con il supporto di giovani militari recentemente assegnati al Comando Stazione di Castelnuovo, hanno permesso di identificare i presunti autori materiali del furto. Uno dei tre arrestati, già ricercato da circa un anno per altri reati, è stato rintracciato ad Ariano Irpino (AV), ponendo fine alla sua latitanza. Il secondo è stato fermato presso la propria abitazione a Napoli, mentre il terzo ha ricevuto la notifica del provvedimento di carcerazione direttamente nel carcere di Poggioreale, dove si trovava già detenuto per altra causa.

Il ruolo dei giovani carabinieri e le tecniche informatiche

Un elemento chiave dell’operazione è stato il contributo dei giovani carabinieri, recentemente entrati in servizio presso il Comando Stazione di Castelnuovo. Grazie alle loro competenze informatiche, hanno affiancato i colleghi più esperti nelle attività di indagine, dimostrando capacità tecniche di alto livello che si sono rivelate decisive per la risoluzione del caso.

La ricettazione dei farmaci e l’arresto in Lombardia

Oltre all’individuazione dei presunti esecutori materiali del furto, le indagini hanno portato all’identificazione del presunto ricettatore dei farmaci oncologici. Si tratta di un cittadino egiziano di 51 anni, residente da anni in provincia di Lodi, già detenuto nel carcere locale per fatti analoghi. L’uomo avrebbe avuto il compito di piazzare sul mercato i medicinali rubati, confermando l’esistenza di una filiera criminale ben strutturata e ramificata anche fuori dalla Campania.

