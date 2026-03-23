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È stato scoperto e prontamente interrotto un falso ambulatorio medico gestito da un cittadino straniero a Campi Bisenzio, dove venivano effettuate visite e somministrati farmaci senza alcun titolo abilitativo. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha agito secondo le direttive del Comando Provinciale di Firenze e del Comando Regionale Toscana, a tutela della salute pubblica e della legalità.

Le indagini della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’azione investigativa ha avuto origine dall’osservazione di un insolito via vai di persone, prevalentemente di nazionalità straniera, presso un immobile ad uso residenziale nel comune di Campi Bisenzio. I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Firenze hanno quindi predisposto servizi di osservazione mirati, sospettando che dietro quel movimento potesse celarsi un’attività illecita.

La scoperta dell’ambulatorio abusivo

Dopo un’attenta attività di monitoraggio, i finanzieri hanno individuato l’appartamento in questione e vi hanno fatto accesso. All’interno, hanno trovato un ambiente allestito come un vero e proprio studio medico, completo di sala d’attesa e lettino per le visite. Il presunto medico, un cittadino straniero, si presentava come professionista sanitario, ma non ha potuto esibire alcun titolo di studio valido né risultava iscritto all’albo professionale.

Sequestro di farmaci e attrezzature

Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati numerosi farmaci di provenienza sia italiana che straniera, insieme a fiale, siringhe, flebo e altre attrezzature sanitarie. Oltre ai medicinali, i finanzieri hanno posto sotto sequestro anche l’immobile e il denaro contante trovato all’interno, ritenuto provento delle visite mediche illecitamente effettuate nel giorno dell’intervento.

Le accuse e la posizione dell’indagato

Il sedicente medico è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di una professione, in violazione dell’articolo 348 del codice penale. Si tratta di un reato che prevede sanzioni per chi esercita attività professionali senza averne i requisiti di legge.

Le Fiamme Gialle sottolineano la pericolosità di affidarsi a studi medici improvvisati e invitano la popolazione a segnalare qualsiasi attività sospetta al numero 117. Un gesto che contribuisce a difendere la legalità e a proteggere la collettività.

IPA