Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due arresti per furto aggravato, cinque denunce, merce recuperata e cinque fogli di via: è il bilancio dei controlli svolti dalla Polizia di Stato nella giornata di lunedì 2 novembre a Monza e nella provincia. Le attività hanno riguardato i reati contro il patrimonio, gli strumenti da scasso e le truffe agli anziani. Gli arrestasti sono un uomo e una donna che hanno rubato champagne in un supermercato.

Monza, champagne rubato al supermercato: coppia arrestata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le Volanti hanno denunciato due cittadini italiani di 28 e 35 anni, trovati con piedi di porco e altri utensili da scasso nel bagagliaio dell’auto. Non avendo fornito una spiegazione plausibile per il possesso degli strumenti, i due sono stati denunciati a piede libero per la violazione dell’articolo 707 del codice penale e il materiale è stato sequestrato. Il Questore ha disposto per entrambi il foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza.

Nella stessa giornata una coppia di italiani è stata arrestata in flagranza per furto aggravato: in un supermercato aveva sottratto bottiglie di champagne per un valore di 439 euro. Gli accertamenti hanno portato a individuare l’auto usata dai due, dove sono state trovate altre otto bottiglie di superalcolici di pregio e 1.300 euro in contanti. Per la merce, di provenienza non chiarita, la coppia è stata denunciata anche per ricettazione e il materiale è stato sequestrato.

Dopo l’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi il divieto di dimora in Lombardia e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Questore ha inoltre adottato un foglio di via da Monza della durata di tre anni.

Refurtiva recuperata e tentata truffa sventata

Altre due persone sono state denunciate per ricettazione dopo che le Volanti, intervenute su segnalazione della vittima di un furto in abitazione, hanno identificato due sospetti e recuperato la refurtiva. Uno dei due, cittadino marocchino irregolare in Italia, risultava destinatario di un provvedimento del Questore che gli intimava di lasciare l’Unione europea. È stato quindi denunciato anche per l’inosservanza dell’ordine.

Un ulteriore intervento ha permesso di fermare una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani e di denunciare un 23enne. La Squadra Mobile ha controllato il giovane, italiano e con una valigia, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto e usava ripetutamente il cellulare. Aveva con sé due telefoni e riceveva istruzioni per raggiungere un’abitazione nel Comune di Villasanta, dove vivevano due anziani di 90 e 83 anni.

Gli investigatori, insospettiti, hanno raggiunto la casa. I coniugi hanno raccontato di essere stati chiamati da un uomo che si era spacciato per un carabiniere: aveva parlato di una rapina in una gioielleria di Monza e sostenuto che i responsabili fossero fuggiti con un’auto intestata al marito. Li aveva invitati a recarsi in caserma e, davanti alla loro esitazione, aveva annunciato l’arrivo di un collega per controllare eventuali preziosi collegati alla rapina. La polizia è intervenuta prima che i truffatori entrassero in casa o sottraessero beni. Il giovane, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato a piede libero per tentata truffa e ha ricevuto un foglio di via della durata di tre anni.

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