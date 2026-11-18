Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un indagato è stato posto agli arresti domiciliari e sono stati sequestrati circa 253 mila euro nell’ambito di un’inchiesta per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Melfi e dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura.

Melfi, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: indagini e misura cautelare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza è stata eseguita dal personale del Commissariato di Melfi insieme ai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza. L’indagine ha riguardato 3 soggetti: uno è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari, mentre gli altri sono indagati.

Gli accertamenti, condotti attraverso attività di videosorveglianza e pedinamento, l’ascolto di persone informate sui fatti e verifiche economico-patrimoniali, hanno fatto emergere il presunto coinvolgimento di 2 indagati in un’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in un appartamento situato in un comune della provincia di Potenza. Sono state inoltre valutate possibili condotte estorsive.

Il sequestro del denaro

In esecuzione del provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo di denaro contante e titoli di credito per un totale di circa 253 mila euro, ritenuti possibile provento del reato. Di questa somma, 13 mila euro sono stati trovati al momento dell’esecuzione della misura. Una parte del denaro è stata recuperata durante perquisizioni locali mirate, disposte dall’autorità giudiziaria e svolte il 4 novembre scorso.

L’operazione è stata condotta congiuntamente da Procura, Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Potenza, con l’obiettivo di contrastare i reati e aggredire i patrimoni di presunta origine illecita.