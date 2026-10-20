Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un manoscritto del 1524 è stato restituito all’Arcidiocesi di Perugia–Città della Pieve: un bibliofilo è stato deferito per ricettazione dopo averlo venduto a un’associazione culturale di Deruta. Le indagini sono cominciate a maggio, durante il monitoraggio in rete finalizzato a combattere il commercio clandestino di beni culturali. I Carabinieri hanno individuato il volume su una pagina Facebook.

Perugia, manoscritto del 1524 restituito all’Arcidiocesi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno consegnato il volume all’Arcivescovo metropolita, monsignor Ivan Maffeis. Il manoscritto appartenne alla Compagnia del Santissimo Sacramento di Deruta e risale al 1524.

Le indagini sono iniziate a maggio, durante il monitoraggio del web svolto per contrastare il commercio illecito di beni culturali. I Carabinieri hanno trovato il volume su una pagina Facebook: un’associazione culturale di Deruta ne annunciava l’imminente restituzione all’archivio parrocchiale.

Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotti con il supporto dell’Archivio Diocesano, hanno ricondotto il manoscritto alla confraternita. A consentirlo è stata anche una dicitura riportata sul libro, che lo attribuisce alla compagnia e alla chiesa di San Francesco di «Diruta». Le verifiche hanno inoltre confermato il valore culturale del bene.

La vendita e la restituzione

I militari hanno ricostruito i passaggi di proprietà e identificato un noto bibliofilo ed esperto del settore, deferito in stato di libertà perché ritenuto responsabile di ricettazione di beni culturali. Secondo gli accertamenti, aveva venduto il manoscritto all’associazione per 5.000 euro.

La riconsegna ha un significato che va oltre il valore storico del volume: restituisce alle comunità di Perugia e Deruta una testimonianza della propria storia ecclesiastica e sociale. L’attività rientra nei compiti istituzionali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, competente in via esclusiva nel settore e impegnato in controlli costanti su tutto il territorio nazionale. L’Arma ha così contribuito alla salvaguardia della memoria storica e dell’identità culturale del Paese.

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