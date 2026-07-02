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Esercizio abusivo della professione e sequestro di 2.900 articoli sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel quartiere San Lorenzo di Napoli. Due cittadini stranieri sono stati denunciati per aver svolto trattamenti estetici e tatuaggi senza le necessarie autorizzazioni, mettendo a rischio la salute dei clienti.

Scoperto un salone di parrucchiere con attività abusive

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno portato a termine un controllo economico del territorio nel quartiere cittadino di San Lorenzo. L’intervento è stato finalizzato alla tutela della leale concorrenza tra operatori economici e alla salvaguardia della salute dei consumatori.

Durante il controllo, i finanzieri del 2 Nucleo Operativo Metropolitano Napoli hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano. All’interno del locale venivano effettuati non solo servizi di parrucchiere, ma anche trattamenti estetici come trucco permanente, ricostruzione e lavorazione unghie, applicazione di piercing, orecchini e microblading. Inoltre, venivano realizzati tatuaggi, tutte attività svolte in assenza delle previste autorizzazioni.

Trattamenti invasivi senza abilitazione

Alcuni dei trattamenti offerti, considerati “invasivi” per la cute umana, possono essere legalmente praticati solo da operatori in possesso di un titolo professionale e di un attestato rilasciato dall’ASL territoriale. Nel caso specifico, i due responsabili non erano in possesso di tali requisiti, configurando così il reato di esercizio abusivo della professione.

I clienti venivano accolti in ambienti dotati di poltrone, sedie, luci e attrezzature professionali. Tuttavia, mancavano dispositivi medici idonei ad affrontare eventuali complicazioni o infezioni che potevano insorgere durante i trattamenti. Nel corso dell’ispezione, sono stati trovati anche alcuni farmaci utilizzati per trattamenti anestetizzanti e lenitivi, risultati scaduti o non correttamente conservati, aumentando così il rischio per la salute degli utenti.

Sequestrati prodotti e attrezzature

Al termine dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di tutti i prodotti e le attrezzature utilizzate per le attività abusive, oltre ai farmaci rinvenuti. In totale sono stati sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti per tatuaggi, piercing e farmaci.

I due cittadini extracomunitari sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

IPA