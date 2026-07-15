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È di tre arresti e oltre 111 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza nell’hinterland di Parma. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è stata portata a termine dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di smantellare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Pedinamento e intercettazione nell’hinterland di Parma

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività di polizia giudiziaria avviata dal Comando Provinciale di Ancona. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno organizzato servizi di appostamento nelle principali aree di scambio commerciale delle Marche, individuando un’autovettura sospetta collegata a soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti investigativi.

L’auto sospetta è stata seguita fino all’hinterland di Parma, dove i finanzieri hanno notato movimenti anomali. In questa zona, il veicolo si è avvicinato a un mezzo pesante, dando il via a uno scambio sospetto di alcuni borsoni tra due individui scesi dall’auto e l’autista del TIR. Il monitoraggio costante ha permesso di intervenire tempestivamente per effettuare i controlli necessari.

Scoperta del doppiofondo e sequestro della cocaina

Durante la perquisizione del mezzo pesante, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato nella cabina del TIR. All’interno erano stati nascosti con cura 100 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 111 chilogrammi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti anche 19.000 euro in contanti, ritenuti il corrispettivo del trasporto illecito.

Profitti milionari e arresti

Secondo le stime degli investigatori, la sostanza sequestrata, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 20 milioni di euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Parma, tre soggetti di origine albanese e romena sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale della città ducale.