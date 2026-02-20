Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 52 anni, veterinario italiano originario di Conegliano e incensurato, è stato arrestato a Treviso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione su un pacco sospetto proveniente da Amsterdam e destinato allo studio di un veterinario a Santa Lucia di Piave.

Le indagini e la segnalazione del pacco sospetto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardante un pacco sospetto spedito da Amsterdam. Il plico era indirizzato a un veterinario con studio a Santa Lucia di Piave, nel territorio della provincia di Treviso. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Conegliano, insieme alla Squadra Mobile e con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Conegliano, hanno organizzato un servizio di osservazione mirato in occasione della consegna del pacco.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Durante il controllo presso lo studio professionale del veterinario, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del pacco due buste contenenti circa 80 grammi complessivi di sostanza psicoattiva del tipo MDVP. Il ritrovamento ha permesso di avviare ulteriori accertamenti e perquisizioni sia nello studio che nell’abitazione dell’uomo.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 4,4 grammi di metanfetamina e diverse bustine contenenti oltre 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo MDMA. Oltre alle droghe, sono stati trovati anche bilancini di precisione e strumenti utilizzati per il dosaggio delle sostanze, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio.

L’arresto in flagranza di reato

L’uomo, incensurato e residente nella zona, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle sostanze e degli strumenti rinvenuti, mentre il veterinario è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

IPA