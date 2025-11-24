Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per truffa a Catania, dove la titolare e un dipendente di una nota agenzia di viaggi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver trattenuto indebitamente 750 euro destinati a un regalo di compleanno. L’episodio è stato segnalato dopo la denuncia di un cittadino catanese, che non è riuscito a riscuotere la somma raccolta da amici e parenti per il suo cinquantesimo compleanno.

Il meccanismo della lista regalo e la scomparsa dei fondi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo di 49 anni di Catania ha deciso di festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con un viaggio tanto desiderato. Per realizzare questo sogno, ha aperto una lista regalo presso un’agenzia di viaggi della città, invitando amici e familiari a contribuire tramite bonifico bancario.

L’agenzia, specializzata nell’organizzazione di pacchetti-viaggio, aveva fornito al cliente un’applicazione per monitorare l’importo raccolto. Una volta chiusa la lista, la cifra raggiunta era di circa 750 euro. L’uomo ha quindi contattato l’agenzia per ricevere dei preventivi e scegliere la meta del viaggio, ma dopo alcuni giorni di attesa nessuna proposta è stata inviata e i tentativi di comunicazione sono rimasti senza risposta.

Il tentativo di recuperare il denaro

Non ricevendo riscontri, il festeggiato ha sollecitato l’agenzia, entrando in contatto con un dipendente che lo ha informato di essere stato licenziato e di non poterlo aiutare. Deciso a chiarire la situazione, l’uomo si è recato di persona presso la sede dell’agenzia, scoprendo che l’attività aveva cessato da circa un mese. Dopo ulteriori tentativi, è riuscito a rintracciare la titolare, la quale ha promesso la restituzione della somma tramite bonifico, promessa però mai mantenuta. Nei giorni successivi, la titolare ha smesso di rispondere alle chiamate del cliente.

La denuncia e le indagini della Polizia

Sentendosi vittima di truffa, l’uomo si è rivolto agli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” di Catania, formalizzando una denuncia e fornendo tutti i dettagli utili all’avvio delle indagini. Gli investigatori hanno raccolto gli elementi forniti dalla vittima e hanno avviato accertamenti sull’attività commerciale dell’agenzia.

Precedenti e modus operandi dell’agenzia

Dalle verifiche è emerso che l’agenzia non era nuova a comportamenti simili: in passato aveva già trattenuto somme di denaro di altri clienti che avevano versato anticipi per l’organizzazione di viaggi, senza poi ricevere alcun rimborso. In molti casi, i clienti si sono ritrovati improvvisamente senza alcun contatto con l’agenzia, che aveva cessato l’attività senza preavviso.

Gli esiti delle indagini e le denunce

Al termine degli accertamenti, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” sono riusciti a identificare sia il dipendente, un uomo di 58 anni, sia la titolare, una donna di 36 anni già nota alle forze dell’ordine per precedenti di truffa. Entrambi sono stati denunciati in concorso per il reato di truffa.

