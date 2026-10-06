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È scattato il fermo amministrativo per un’ambulanza che presentava gravi carenze igieniche e strutturali. Il mezzo, fermato sulla strada statale 640 dir nei pressi di Caltanissetta, è stato sottoposto a verifiche che hanno portato alla luce numerose irregolarità, nonostante fosse in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

Controlli sulla statale: la scoperta della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio di vigilanza sulla strada statale 640 dir, una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta ha fermato un’ambulanza per un controllo di routine. Gli agenti hanno subito notato che, pur essendo il mezzo dotato di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP, presentava condizioni non conformi agli standard di sicurezza e igiene richiesti per il trasporto di pazienti.

Danni strutturali e interni inadeguati: i dettagli delle irregolarità

Nel corso dell’ispezione, sono stati riscontrati numerosi danni strutturali al veicolo. In particolare, il parabrezza risultava lesionato, le luci di arresto non funzionavano e la pedana di salita e discesa era instabile. Queste gravi difformità hanno portato gli agenti a contestare al conducente le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Non solo: anche gli interni dell’ambulanza sono risultati in condizioni pessime. Gli agenti hanno rilevato che l’abitacolo era sudicio e, con ogni probabilità, non era stato sottoposto alle obbligatorie operazioni di disinfezione previste dalla normativa sanitaria. Tali condizioni hanno reso il mezzo inidoneo al trasporto di pazienti, aggravando ulteriormente la posizione del conducente.

Fermo amministrativo e ulteriori accertamenti

Durante il controllo, la Polizia ha inoltre accertato che la targa posteriore dell’ambulanza era stata riverniciata, risultando così priva delle caratteristiche rinfrangenti obbligatorie. Per questo motivo, oltre alle sanzioni, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Le verifiche più approfondite hanno poi permesso di scoprire che l’ambulanza era già stata sottoposta in precedenza a fermo amministrativo fiscale. Nonostante ciò, il conducente circolava abusivamente, aggravando la sua posizione e portando a ulteriori provvedimenti da parte delle forze dell’ordine.

Segnalazioni all’ASP e alla Motorizzazione

Al termine del controllo, la Polizia Stradale ha inviato le dovute segnalazioni all’Azienda Sanitaria Provinciale e alla Motorizzazione locale. L’obiettivo è quello di consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza e l’avvio delle opportune verifiche tecnico-amministrative sul mezzo e sulla regolarità della sua autorizzazione sanitaria.

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