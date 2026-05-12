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Un arsenale composto da 2 fucili a canne mozze, 1 fucile modificato, 1 pistola e 200 cartucce è stato sequestrato dalla polizia durante una serie di controlli in edifici di edilizia popolare a Reggio Calabria. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata finalizzata al contrasto dei reati legati a stupefacenti e circolazione delle armi. Gli accertamenti sono ancora in corso per risalire alla provenienza delle armi e al loro possibile utilizzo in episodi delittuosi.

Controlli mirati nelle zone sensibili della città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria. I controlli sono stati disposti nell’ambito di un più ampio servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e armi. Le attività si sono concentrate in particolare nella zona di Borgata Giardini e del Calopinace, aree già note alle forze dell’ordine come luoghi di aggregazione di soggetti sotto osservazione.

Perquisizioni e ritrovamento dell’arsenale

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rivolto particolare attenzione ad alcune abitazioni apparentemente disabitate, ritenute potenzialmente utilizzate come depositi per armi o droga. In uno di questi appartamenti, nascosto all’interno di uno zaino occultato in un armadietto, è stato scoperto un vero e proprio arsenale. Il materiale sequestrato comprende 2 fucili a canne mozze, 1 fucile modificato e idoneo al tiro a raffica, 1 pistola e 200 cartucce di vario calibro.

Armi con matricola abrasa e in perfetto stato

Le armi rinvenute presentavano la matricola abrasa, dettaglio che ne rende difficile l’identificazione e che fa ipotizzare un utilizzo illecito. Nonostante ciò, tutte risultavano in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionanti, pronte per essere eventualmente impiegate in azioni criminali.

Indagini in corso sulla provenienza delle armi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono tuttora in corso. La Squadra Mobile e la Polizia Scientifica stanno effettuando accertamenti tecnici per ricostruire la provenienza delle armi e verificare se siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città.

La strategia di prevenzione della Questura

L’azione della polizia si colloca nell’ambito di una serie di servizi mirati, disposti dalla Questura, per prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. Gli edifici di edilizia popolare, spesso utilizzati come basi logistiche dalla criminalità locale, sono stati oggetto di controlli sistematici, che hanno permesso di individuare e sequestrare un ingente quantitativo di armi e munizioni.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, impegnate sia nelle attività di perquisizione che negli accertamenti tecnici successivi al sequestro. Il coordinamento con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria garantisce la prosecuzione delle indagini e l’approfondimento di tutti gli elementi utili a ricostruire la rete di traffici illeciti legati alle armi sequestrate.

IPA