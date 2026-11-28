Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un hotel è stato sospeso per gravi irregolarità amministrative, edilizie e di sicurezza. A Padova, 23 ospiti su 43 non erano stati comunicati alla Questura e sono state identificate 47 persone; un cittadino marocchino irregolare è stato rimpatriato. Disposta anche la riduzione della capienza a 25 posti letto.

Padova: il controllo nella zona della stazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il controllo è stato svolto nella mattinata di giovedì 26 novembre, dalle 8.40, su disposizione del questore Marco Odorisio. Nell’intervento sono stati coinvolti la Squadra Amministrativa della Questura, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Settore Edilizia Privata del Comune di Padova. L’hotel, gestito da cittadini cinesi e situato nella zona della stazione ferroviaria, era già stato ispezionato il 21 gennaio 2025. In quell’occasione la legale rappresentante era stata segnalata per omessa comunicazione degli alloggiati e per l’assenza del Certificato di Prevenzione Incendi; al Comune erano state segnalate anche la mancanza delle autorizzazioni alberghiere e la presenza di abusi edilizi.

Camere e ospiti non registrati nell’hotel

Le verifiche hanno rilevato 54 camere e 120 posti letto, con due piani interessati da presunti abusi edilizi. Rispetto al precedente sopralluogo, le camere del primo piano, allora ancora in allestimento, risultavano completate; è stata inoltre individuata una nuova area di cantiere, forse destinata ad altre camere, sulla quale saranno svolti ulteriori accertamenti. Dei 43 ospiti presenti, 23 non risultavano inseriti nella banca dati della Questura. La rappresentante sarà quindi segnalata all’Autorità giudiziaria per il reato di omessa comunicazione delle persone alloggiate.

Sanzioni e carenze di sicurezza

Le irregolarità amministrative hanno comportato sanzioni per complessivi 6.490 euro. Contestate l’apertura dell’hotel senza SCIA e la mancata esposizione della classificazione, con 2.000 euro ciascuna; assenti anche il tariffario delle camere, sanzionato con 666 euro, e il listino del bar, con 516 euro. Per la somministrazione di alcolici sono state rilevate l’assenza di alcoltest e tabelle alcolimetriche, sanzionate con 400 euro ciascuna, oltre alla mancanza dei cartelli sui divieti di somministrazione tra le 03.00 e le 06.00 (308 euro) e di vendita ai minori (200 euro).

I Vigili del Fuoco hanno riscontrato l’assenza del certificato antincendio e il mancato adeguamento dei sistemi di prevenzione. Rilevate inoltre violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata imposta la riduzione immediata della capienza a 25 posti letto e sono stati prescritti interventi urgenti: in caso di inadempienza, l’attività dovrà interrompersi.

Lavoro irregolare e sospensione

L’Ispettorato del Lavoro ha accertato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto su due. È stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale dalle 12.00 del 26 novembre 2026. La sanzione per il lavoro irregolare è di 1.950 euro per lavoratore, cui si aggiungono 2.500 euro per la revoca della sospensione; la ripresa è subordinata alla regolarizzazione. L’Area Tecnica ha rilevato l’assenza del Documento di valutazione dei rischi, sanzionata con 2.200 euro, e degli attestati di formazione, con 1.800 euro. Anche per questa sospensione la revoca richiede la documentazione e altri 2.500 euro.

Identificazioni e rimpatrio

Nel dispositivo di ordine pubblico, Polizia Territoriale, Reparto Prevenzione Crimine Veneto, cinofili e Volanti hanno identificato 47 persone, tra cui 30 cittadini stranieri. Sedici risultavano segnalate nella banca dati SDI, anche per precedenti relativi a reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti. Sei persone sono state accompagnate in Questura: quattro, tra cui due minorenni e due maggiorenni, perché senza documenti; una per la notifica di atti giudiziari e una perché irregolare sul territorio. Quest’ultima, già destinataria di un decreto di espulsione, è stata rimpatriata lo stesso giovedì 26 novembre con un volo da Venezia diretto a Casablanca.

Il questore ha disposto la sospensione dell’attività per 60 giorni. La riapertura sarà possibile solo dopo il rispetto di tutte le prescrizioni e il conseguimento delle autorizzazioni edilizie richieste. L’operazione rientra nei controlli provinciali sulle strutture ricettive, con verifiche su autorizzazioni, registrazione degli ospiti, sicurezza e prevenzione dell’illegalità.