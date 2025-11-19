Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denunciato a Niscemi (Caltanissetta) il titolare di un’officina e 31 mezzi sequestrati: l’intervento della polizia, eseguito lo scorso 13 novembre, ha portato alla scoperta di un’attività commerciale priva di autorizzazione, con raccolta illecita di oli esausti e abbandono di rifiuti nell’area ispezionata.

Controlli amministrativi contro l’abusivismo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in una più ampia attività di controllo amministrativo volta a contrastare le attività irregolari nel settore dell’autoriparazione, fenomeno che penalizza gli operatori regolari. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, insieme ai colleghi della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta e del Distaccamento Polizia Stradale di Gela, hanno effettuato un’ispezione presso un’officina locale.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso dell’ispezione, gli agenti, supportati dalla Polizia locale di Niscemi, hanno accertato che l’officina operava in assenza delle necessarie autorizzazioni. In particolare, non era stata presentata alcuna comunicazione alla Camera di Commercio di Caltanissetta né allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Niscemi. All’interno dell’area sottoposta a controllo sono stati trovati 31 motoveicoli e ciclomotori in fase di manutenzione, circa 300 litri di oli esausti e numerosi veicoli e parti meccaniche abbandonati.

Sequestro e denuncia

Tutta l’area dell’officina, insieme alle attrezzature presenti, è stata posta sotto sequestro. Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per aver gestito un’officina di riparazione di veicoli senza autorizzazione, per la detenzione illecita di oli esausti e per abbandono di rifiuti al suolo. Le accuse mosse nei suoi confronti saranno oggetto di accertamento nelle sedi giudiziarie competenti, secondo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Impatto sull’ambiente e sul settore

L’operazione della Polizia di Stato ha evidenziato non solo la presenza di attività abusive, ma anche i rischi ambientali connessi alla gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi come gli oli esausti. Il contrasto all’abusivismo commerciale nel settore dell’autoriparazione mira a tutelare sia l’ambiente sia la concorrenza leale tra operatori.

