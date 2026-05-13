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Due persone sono state deferite e ingenti quantitativi di alcolici sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall’ICQRF nell’area opitergina. Una distilleria clandestina è stata individuata e posta sotto sequestro, insieme a grappa, vinaccia e vino non tracciato, nell’ambito di un’azione volta a contrastare la fabbricazione clandestina di alcole e la sottrazione al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche.

Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e ICQRF

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie a un controllo stradale effettuato dai finanzieri della Tenenza di Oderzo. Durante il servizio, è stato fermato un veicolo commerciale che trasportava 750 litri di vino senza la documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità. Questo primo riscontro ha permesso di avviare una più ampia indagine, coinvolgendo anche i funzionari dell’Ufficio ICQRF Italia Nord Est di Susegana.

Sequestri e perquisizioni: i dettagli dell’intervento

L’approfondimento investigativo ha portato a un controllo presso la cantina produttrice del vino irregolarmente trasportato. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 110 litri di grappa e 50 litri di un prodotto liquoroso, probabilmente “Sangue del Piave”, entrambi privi di contrassegno di Stato e dell’etichettatura obbligatoria. Le bottiglie erano state nascoste all’interno di un magazzino degli attrezzi, a testimonianza della volontà di occultare la merce non conforme alle normative vigenti.

Scoperta la distilleria clandestina

Nel corso delle verifiche, gli organi accertatori hanno anche sequestrato 11 mila litri di vino bianco detenuto in quantità superiore rispetto alle giacenze contabili di magazzino. L’analisi della filiera produttiva ha permesso di identificare il produttore dei distillati. La successiva perquisizione presso la sua proprietà ha portato alla scoperta di una vera e propria distilleria abusiva, completa di alambicco e cisterne. Sono stati inoltre sequestrati circa 500 litri di grappa e 1.500 chilogrammi di vinaccia pronta per essere distillata.

Le accuse e le conseguenze per i responsabili

All’esito delle operazioni, sia il distillatore che il titolare della cantina sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di fabbricazione clandestina di alcole e sottrazione al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche. Queste condotte sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa non inferiore a 7.746 euro. Inoltre, il titolare della cantina dovrà rispondere anche delle sanzioni amministrative relative alle eccedenze di vino rispetto alle giacenze contabili.

Impegno per la tutela della filiera agroalimentare

Come sottolineato dalle autorità, questa attività rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno congiunto della Guardia di Finanza di Treviso e dell’ICQRF Italia Nord Est nella salvaguardia della filiera agroalimentare. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare tutte quelle iniziative imprenditoriali che, operando in modo occulto e illecito, evadono le imposte dovute e alterano la concorrenza nel settore.

IPA