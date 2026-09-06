Il caso della gelateria che a Roma vendeva alcolici dietro l'insegna: smascherata dalla polizia

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È di oltre 400 persone identificate e sanzioni per più di 50.000 euro il bilancio dei controlli straordinari messi in atto dalla Polizia nella serata di ieri nelle zone della movida di Trastevere e Piazza Bologna. Le operazioni sono state condotte per contrastare il fenomeno della mala movida e tutelare la sicurezza pubblica, con particolare attenzione al rispetto delle normative su somministrazione di alcolici e occupazione di suolo pubblico.

Controlli straordinari nelle aree della movida

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Roma ha predisposto un ampio dispositivo di controllo nelle principali aree della movida cittadina. Le forze dell’ordine hanno atteso che le zone di Trastevere e Piazza Bologna si popolassero, per poi intervenire con pattuglie dei commissariati di zona, equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, operatori della polizia amministrativa e agenti di recente assegnazione presso la Questura capitolina. L’azione è stata svolta in sinergia con la Polizia locale di Roma Capitale e con il supporto della polizia stradale, dotata di etilometri per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti.

Identificazioni e verifiche a tappeto

Nel corso della serata, sono state identificate oltre 400 persone e sottoposte a controllo numerose attività commerciali dedite alla somministrazione di bevande e alimenti. Gli agenti hanno effettuato verifiche approfondite sia sui clienti che sui gestori dei locali, con particolare attenzione al rispetto delle licenze e delle normative vigenti.

Sanzioni e sequestri a Trastevere

In particolare, nell’area di Trastevere sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 50.000 euro. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di una gelateria che, dietro la propria insegna, mascherava la vendita illecita di bevande alcoliche. Inoltre, i gestori di due minimarket sono stati sorpresi mentre effettuavano la vendita non autorizzata di alcolici ad alto contenuto alcolico, in violazione delle norme che regolano le rispettive licenze.

Durante i controlli, presso un’ulteriore attività commerciale è stato effettuato il sequestro di carne scaduta, che è stata immediatamente avviata alla distruzione. In uno dei minimarket, gli agenti hanno sequestrato altri 5 kg di alimenti non genuini, a tutela della salute pubblica.

Violazioni amministrative e sicurezza urbana

Tra le motivazioni che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni, per due dei quattro esercizi commerciali controllati, figurano anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante il posizionamento di arredi sulla pubblica via, funzionali alla somministrazione di cibo. Questa condotta ha ostacolato il transito, anche dei veicoli di soccorso, rappresentando un rischio per la sicurezza. Non sono mancate contestazioni per l’impiego di dipendenti non in regola, ulteriore elemento di irregolarità riscontrato dagli agenti.

Approfondimenti in corso a Piazza Bologna

Nella zona di Piazza Bologna, gli operatori di polizia hanno effettuato accessi presso diversi locali, avviando ulteriori approfondimenti che proseguiranno nelle prossime ore. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’impiego di personale addetto alla safety, per verificare la regolarità delle posizioni lavorative e il rispetto delle norme di sicurezza.

L’attività di controllo della Questura di Roma si inserisce in una strategia più ampia, finalizzata a garantire un divertimento sano e rispettoso delle regole nelle aree urbane più frequentate. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire derive che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, assicurando la vivibilità dei quartieri interessati dalla movida, soprattutto durante la stagione estiva.

Azioni di prevenzione e contrasto quotidiane

I controlli messi in campo si aggiungono alle azioni quotidiane di prevenzione e contrasto della delittuosità e delle devianze che interessano le zone a tutela rafforzata della città. In particolare, la Questura di Roma continua a monitorare con attenzione le aree della stazione termini, il quartiere Esquilino, la zona dei fori imperiali e del Colosseo, oltre alle aree della movida. L’impegno delle forze dell’ordine è costante per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.