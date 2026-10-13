Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due arresti e sequestro di oltre 600 grammi di cocaina: sono il risultato di una serie di controlli che hanno portato alla sospensione per 60 giorni della licenza della pizzeria e kebab d’asporto “La Rosa del Deserto”, attività che ha sede in via Dei Colli, a Padova. Il provvedimento adottato dal Questore è stato motivato dalla necessità di interrompere una situazione di concreto pericolo per la collettività, dopo che il locale era stato individuato come base logistica per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’adozione del provvedimento è stata il risultato di una complessa attività istruttoria, avviata a seguito delle segnalazioni provenienti dalla Stazione Carabinieri di Padova Principale e dalla Guardia di Finanza di Padova. Secondo quanto emerso, il locale era divenuto un punto di riferimento per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto da essere definito una vera e propria “base logistica per il traffico di sostanze stupefacenti”.

Gli arresti e i sequestri

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno arrestato il gestore del locale e un suo connazionale di origine tunisina, dipendente della pizzeria, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 35 grammi di cocaina, suddivisi in sette involucri da cinque grammi ciascuno. Questo episodio si inserisce in un quadro di precedenti condotte illecite legate allo stesso esercizio commerciale.

I precedenti e l’operazione antidroga

Già nel mese di maggio 2026, la Guardia di Finanza di Padova aveva segnalato il locale nell’ambito di una vasta operazione antidroga, conclusasi il 3 febbraio precedente con l’arresto del gestore, trovato in possesso di oltre 583 grammi di cocaina nascosti all’interno della pizzeria. La sostanza veniva custodita e utilizzata per l’attività di spaccio direttamente nei locali dell’esercizio.

I richiami e le misure preventive

La situazione del locale era già stata oggetto di attenzione da parte della Questura di Padova. Nel marzo 2023, la titolare dell’attività era stata formalmente richiamata dalla Divisione Polizia Amministrativa e invitata a vigilare con maggiore attenzione sulla gestione, a seguito di segnalazioni relative alla presenza di soggetti pregiudicati e a frequentazioni sospette.

I ripetuti episodi di spaccio, la presenza abituale di persone con precedenti penali e il coinvolgimento di soggetti operanti all’interno dell’esercizio hanno delineato una situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini. La reiterazione delle condotte illecite ha reso necessario l’intervento delle autorità per tutelare la collettività.

La decisione del Questore

Alla luce della gravità e dell’attualità dei fatti accertati, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto la sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo la misura necessaria e proporzionata per ripristinare le condizioni di legalità e sicurezza. L’obiettivo è impedire che il locale continui a essere utilizzato come punto di riferimento per attività legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Un provvedimento a tutela della collettività

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., ha natura preventiva e mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, interrompendo situazioni di pericolosità e scoraggiando la frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti dediti ad attività illecite. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

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