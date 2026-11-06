Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 9.000 link a contenuti di propaganda terroristica ed estremista sono stati segnalati in un’azione coordinata europea contro il cosiddetto Larping negli ambienti di gioco online. Nel mese di ottobre hanno partecipato unità specializzate di 16 Paesi, tra cui l’Italia, con il coordinamento dell’Eu Iru di Europol e insieme alla Spagna.

Scovati link a contenuti di propaganda terroristica ed estremista

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha preso parte al Referral action day (Rad), dedicato al contrasto del live action role-playing di matrice terroristica ed estremista violenta. Il risultato dell’iniziativa è stato reso pubblico da Europol il 3 novembre 2026: sono stati segnalati contenuti diffusi su 47 piattaforme social e di gaming, riconducibili alla propaganda jihadista, di estrema destra, di estrema sinistra e anarchica.

Il fenomeno negli ambienti di gioco

Nel Larping, individui e gruppi ricostruiscono all’interno dei videogiochi e delle community collegate strutture, simboli e narrazioni di organizzazioni terroristiche. In alcuni casi simulano l’appartenenza a tali gruppi e riproducono attentati realmente avvenuti. Un’attività che può sembrare ludica può così diventare uno strumento per produrre e diffondere propaganda e favorire il reclutamento, soprattutto tra giovani e minori.

L’immersività e l’interattività dei giochi, spiega la Polizia, possono agevolare l’assimilazione di ideologie violente e alimentare percorsi di radicalizzazione difficili da individuare con gli strumenti tradizionali. I contenuti, spesso camuffati da normali attività di gioco, possono presentare simboli alterati o parzialmente nascosti per eludere la moderazione automatica. Le comunità, inoltre, possono cambiare nome e piattaforma quando si sentono esposte.

Le segnalazioni italiane

Gli operatori italiani hanno individuato e segnalato 663 link, pari a oltre il 7 per cento del totale. Il lavoro è stato svolto applicando i criteri metodologici condivisi e documentando il contesto dei contenuti, così da supportare le singole segnalazioni. L’attività ha richiesto particolare cautela per la presenza di utenti minorenni ed è stata condotta nel rispetto delle norme nazionali ed europee.

Il coordinamento con le piattaforme

Durante il Referral action day le unità dei Paesi partecipanti lavorano in parallelo, sotto il coordinamento dell’Eu Iru, per individuare, analizzare e valutare i contenuti. Le segnalazioni vengono inviate alle piattaforme, chiamate a verificare la compatibilità dei materiali con i propri termini di servizio e a rimuoverli quando necessario. Concentrare l’attività in una giornata permette di intervenire contemporaneamente su contenuti presenti in più servizi, riducendone la possibilità di ricomparire e diffondersi.

L’iniziativa prosegue il lavoro avviato con un precedente Referral action day sullo stesso fenomeno nel 2025 e rientra nel programma continuativo dell’Eu Iru. Europol, nel rapporto Eu Te-Sat 2026, indica il fenomeno come una minaccia emergente; l’agenda ProtectEu della Commissione europea invita a rafforzare la collaborazione con l’industria del gaming. L’Eu Iru traduce questi indirizzi in attività operative anche attraverso la propria Online gaming network. La Polizia postale ha ribadito il proprio impegno quotidiano nella prevenzione e nella protezione dei più giovani, sottolineando il valore della collaborazione con Europol e con i partner europei.

IPA