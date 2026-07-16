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È di tre arresti e 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Nicolosi, in provincia di Catania. I responsabili sono stati sorpresi mentre confezionavano hashish e marijuana in una villa adibita a serra e magazzino. L’operazione è stata eseguita nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, con il sequestro di droga e attrezzature per la coltivazione.

La scoperta della serra e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è scattata nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio etneo. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato una villa situata a Nicolosi, utilizzata come base logistica per la produzione e lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. L’immobile era stato trasformato in un vero e proprio laboratorio, dotato di una serra indoor e di tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione della canapa.

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto circa 85 kg di hashish, 15 kg di marijuana, 33 piantine di canapa e una piccola serra indoor completa di impianti per la coltivazione. Al momento dell’irruzione, tre soggetti – due italiani e una donna di origine russa senza regolare permesso di soggiorno – sono stati sorpresi mentre gestivano la piantagione e confezionavano l’hashish in dosi pronte per lo spaccio.

L’arresto in flagranza e la convalida del Tribunale

L’esame tramite narcotest ha confermato la natura delle sostanze rinvenute, il cui peso complessivo è stato quantificato in circa 100 chilogrammi. Sulla base delle evidenze raccolte, i finanzieri hanno proceduto al sequestro della droga e delle attrezzature, oltre che all’arresto in flagranza dei tre responsabili per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, aggravati dall’ingente quantità.

Secondo le stime degli investigatori, la sostanza sequestrata, se immessa sul mercato locale, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per oltre 800 mila euro. L’operazione ha quindi inferto un duro colpo alle attività di spaccio nella zona etnea, impedendo l’immissione di una notevole quantità di droga nelle piazze locali.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Al termine delle attività, il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e il sequestro, disponendo la traduzione dei tre indagati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

IPA