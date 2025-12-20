Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Prato, nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2025, dieci autovetture sono state date alle fiamme. Gli incendi, di natura dolosa, sono stati appiccati in diverse zone della città e hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato, che ha avviato indagini per identificare i responsabili.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Prato si è immediatamente attivata per ricostruire la dinamica degli eventi. Gli agenti hanno iniziato un’accurata analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori degli incendi.

La notte degli incendi: sei episodi in poche ore

Gli episodi si sono verificati nel corso della notte tra il 19 e il 20 dicembre 2025, in un arco temporale compreso tra le 21,50 e le 3,00. In questo lasso di tempo, sono stati segnalati sei incendi in diversi punti della città, precisamente in via di Grignano, via Marengo, via dell’Ippodromo, via Lazzarini e via Roma. Complessivamente, le fiamme hanno coinvolto dieci autovetture parcheggiate lungo le strade.

Dai primi accertamenti, la natura degli incendi è stata ritenuta dolosa.

La collaborazione dei cittadini e le immagini di videosorveglianza

La Polizia di Stato invita chiunque abbia assistito agli episodi o sia in possesso di informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine. Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza rappresentano un elemento chiave per le indagini, ma ogni dettaglio fornito dai cittadini potrebbe rivelarsi determinante per risalire agli autori degli incendi.

Le attività investigative proseguiranno nei prossimi giorni, con l’analisi approfondita dei filmati e la raccolta di eventuali testimonianze. La Polizia di Stato ha reso disponibile anche un video relativo agli episodi.

