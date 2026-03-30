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Oltre 156.000 candele contraffatte sono state sequestrate nel porto di Bari nell’ambito di un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico, proveniente dalla Grecia e destinato a una società italiana, è stato individuato grazie a controlli mirati. Il rappresentante legale della società destinataria è stato denunciato per vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione.

Controlli serrati al porto di Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta presso il porto cittadino di Bari, dove militari e funzionari doganali sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai traffici illeciti. Durante un controllo di routine su un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, sono emerse irregolarità tra la documentazione e il carico trasportato.

La scoperta delle candele contraffatte

Nel corso delle verifiche, tra le varie merci trasportate, sono state rinvenute oltre 156.000 candele in paraffina. Queste riportavano sulle confezioni una falsa stampigliatura della bandiera italiana e del marchio “Made in Italy”, nonostante fossero state prodotte in Bulgaria. Il tentativo di farle passare per prodotti italiani è stato immediatamente individuato dagli operatori, grazie a metodologie di analisi innovative e all’esperienza maturata nel settore dei controlli doganali.

Denuncia per vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione

Il legale rappresentante della società destinataria del carico è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Le accuse mosse sono quelle previste dagli articoli 517 e 474 del Codice Penale, ovvero vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione. Questi reati sono particolarmente gravi perché minano la fiducia dei consumatori e danneggiano l’economia nazionale, favorendo il circuito illegale del mercato del falso.

Collaborazione tra istituzioni per la tutela dei consumatori

L’operazione effettuata a Bari ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rafforzata da un recente Protocollo d’Intesa. L’obiettivo comune è quello di garantire la sicurezza dei consumatori, spesso ingannati dall’apparente convenienza di prodotti contraffatti, e di contrastare il fenomeno della produzione e commercio illecito che sottrae risorse all’economia legale.

IPA