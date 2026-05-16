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È di cinque indagati fermati e quasi 20.000 monete false sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro una rete transnazionale dedita alla falsificazione e allo smercio di monete da due euro. L’operazione, che ha coinvolto soggetti cinesi radicati nell’area pratese, è stata eseguita nella mattinata odierna, dopo mesi di indagini avviate nel novembre 2025.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha permesso di individuare un consorzio criminale di natura transnazionale, composto da cittadini cinesi stabilmente operanti nell’area di Prato. Gli indagati sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di una strutturata attività di falsificazione, distribuzione e smercio di ingenti quantitativi di monete da due euro contraffatte.

Le indagini, avviate nel mese di novembre 2025, hanno portato al sequestro, in tredici occasioni, di quasi 20.000 monete false “perfette”, rinvenute nei cambia-monete delle sale slot e video-lottery della provincia di Prato. Il livello di sofisticazione delle monete contraffatte è risultato tale da superare anche i più avanzati dispositivi elettronici di controllo, destando immediata preoccupazione tra le autorità monetarie europee.

Il modus operandi dei falsari

Secondo quanto emerso dalle indagini, i membri del gruppo criminale hanno dimostrato notevoli competenze tecniche, riuscendo a importare grandi quantità di componenti per la produzione delle monete (anelli e piattelli dorati centrali, noti come “ring” e “inner”) dalla Repubblica Popolare Cinese. Il materiale, per un peso complessivo stimato di almeno una tonnellata, veniva introdotto in Italia attraverso hub di sdoganamento situati in Germania e Belgio.

Le monete contraffatte riproducevano fedelmente le caratteristiche di quelle genuine, inclusi peso, dimensioni e magnetismo, tanto da riuscire a ingannare i cambia-monete automatici. I falsari sono riusciti a replicare anche le facce nazionali di diversi Paesi europei: italiana (compresa la commemorativa dell’anniversario di fondazione dell’Aeronautica Militare), francese (con la commemorativa della Coppa del Mondo di Rugby), tedesca (compresa la commemorativa del 30° anniversario della bandiera dell’UE), slovena, greca, belga e lussemburghese.

Il ruolo delle autorità e il supporto internazionale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’indagine si è avvalsa del supporto del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Comando Legione dei Carabinieri Toscana, con la collaborazione della Zecca di Stato e di Europol. Il gruppo criminale aveva allestito due zecche clandestine: una in un’officina metallurgica nell’area rurale di Quarrata (PT) e una seconda struttura in via Paoli, a Prato.

Durante l’operazione, eseguita nella notte tra venerdì e sabato mattina, sono intervenuti anche specialisti della Zecca di Stato e di Europol, fornendo il loro contributo tecnico e operativo. La gravità degli indizi raccolti e il concreto pericolo di fuga degli indagati, che avevano manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero per eludere le indagini, hanno portato all’emissione dei provvedimenti cautelari d’urgenza.

I destinatari dei provvedimenti e le accuse

Il provvedimento di fermo ha riguardato cinque soggetti: tre di essi (il presunto capo di quarantasette anni e due partecipi di trentasette e cinquantuno anni) sono indiziati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla produzione e al traffico di monete false. Questi gestivano l’approvvigionamento dei materiali dalla Cina, la produzione nelle zecche clandestine e la distribuzione primaria delle monete nell’area di Prato.

Altri due indagati, pur non direttamente coinvolti nella produzione, avrebbero intermediato i flussi distributivi verso gli smerciatori fiduciari. Tutti i fermati sono stati associati alla Casa Circondariale di Prato.

Collaborazioni internazionali e sviluppi futuri

Le autorità italiane stanno collaborando con diversi Paesi europei e con la Repubblica Popolare Cinese per ricostruire i rapporti tra i destinatari del fermo e altri soggetti coinvolti, dislocati in più Stati. L’operazione ha evidenziato la pericolosità e la diffusione della nuova classe di monete contraffatte, tanto da allarmare il sistema di protezione dell’euro coordinato dalla Banca Centrale Europea.

IPA