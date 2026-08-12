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È di quattro strutture ricettive abusive individuate e oltre 120mila euro di sanzioni amministrative il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nei pressi dello scalo ferroviario di Roma Termini. Le verifiche hanno permesso di accertare irregolarità amministrative e fiscali, tra cui l’esercizio non autorizzato di attività alberghiera e l’omessa apertura della partita IVA.

Le indagini della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno svolto una serie di controlli mirati nell’area adiacente alla stazione Termini. L’attenzione si è concentrata su quattro strutture che, pur risultando formalmente registrate come tre affittacamere e una locazione a uso turistico, operavano di fatto come veri e propri alberghi, in violazione delle normative regionali.

Nel corso degli accertamenti, è emerso che i tre affittacamere disponevano ciascuno di otto stanze, superando il limite massimo di sei camere previsto dalla normativa della Regione Lazio per questa tipologia di attività. Inoltre, presso tutte le strutture è stata rilevata la mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno degli edifici e l’omessa indicazione dello stesso sui portali di prenotazione online, elementi obbligatori per legge.

Il caso dell’alloggio turistico

Particolare attenzione è stata rivolta a un immobile registrato come alloggio a uso turistico, che risultava sviluppato su 13 stanze e offriva 34 posti letto complessivi. L’ispezione ha permesso di verificare che la struttura forniva servizi centralizzati tipici di un albergo, come una reception attiva 24 ore su 24, il cambio giornaliero della biancheria e la somministrazione di alimenti e bevande. Tali elementi hanno configurato un’attività d’impresa non autorizzata.

Violazioni fiscali e amministrative

Al titolare dell’alloggio turistico sono state contestate diverse irregolarità di natura fiscale e amministrativa: l’omessa apertura della partita IVA, la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie e l’assenza del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi. Queste violazioni hanno aggravato la posizione del responsabile, che dovrà ora regolarizzare la propria attività per poter proseguire l’esercizio.

Nel corso della stessa operazione, i finanzieri hanno scoperto che altre due strutture ricettive della zona offrivano 15 posti letto supplementari rispetto alla capienza massima autorizzata dalle rispettive Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA). Anche in questi casi sono state riscontrate violazioni delle normative vigenti in materia di ricettività turistica.

Sanzioni e provvedimenti

L’attività di controllo si è conclusa con l’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 120mila euro e con la formale diffida alla prosecuzione delle attività fino alla completa regolarizzazione delle posizioni amministrative e fiscali. Le strutture coinvolte dovranno adeguarsi alle prescrizioni di legge per poter continuare a operare.

L’operazione rientra nell’ambito dell’azione sistematica della Guardia di Finanza volta a contrastare l’abusivismo commerciale e l’evasione fiscale, con l’obiettivo di tutelare la legalità economico-finanziaria, la trasparenza del mercato e gli operatori del settore che rispettano le regole. L’intervento nei pressi della stazione di Roma Termini rappresenta un ulteriore passo nella lotta alle attività irregolari che danneggiano il tessuto economico locale.

IPA