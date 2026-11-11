Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’officina clandestina per smontare veicoli rubati e reimmetterne i componenti sul mercato è stata scoperta ad Ardea. Padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di riciclaggio: nell’attività sono stati trovati pezzi di auto, attrezzature e contanti. L’indagine è stata avviata dagli investigatori del Commissariato di P.S. Romanina dopo alcune segnalazioni su una presunta attività illecita di restyling. Gli accertamenti si sono concentrati su un’area con due fabbricati, dove i rumori rilevati durante i servizi di osservazione hanno portato gli agenti a individuare un capannone appartato.

Il blitz nell’officina ad Ardea

Al momento dell’intervento, i due uomini sono stati trovati mentre smontavano un veicolo con la targa abrasa e il numero di telaio nascosto, presumibilmente per renderne più difficile l’identificazione. Le verifiche successive hanno permesso di recuperare altri componenti di veicoli: telai, portiere, cofani, volanti, un blocco motore, un cruscotto e un radiatore.

Secondo gli investigatori, il materiale confermerebbe l’esistenza di un’attività organizzata per lo smantellamento di auto rubate e la vendita dei relativi pezzi di ricambio, privati degli elementi identificativi per nasconderne la provenienza. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche attrezzi da lavoro, sei porta targhe per automobili e diciassette estintori, ritenuti parte dei kit antincendio in dotazione ai veicoli di recente immatricolazione.

Il denaro e le misure cautelari

Le perquisizioni sono state estese anche alle abitazioni dei due indagati. Qui gli agenti hanno trovato 3.000 euro in contanti, nascosti tra la federa di un cuscino e una scatola di sigari. La somma è stata ritenuta dagli investigatori un possibile provento dell’attività sommersa.

Padre e figlio, entrambi originari di Roma, nati rispettivamente nel 1963 e nel 1986, sono stati arrestati. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio; per entrambi è stata disposta la custodia cautelare domiciliare. Sono gravemente indiziati, in concorso, di riciclaggio.