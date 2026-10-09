Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In provincia di Napoli sono emersi nuovi casi di possesso di Carta di Identità Elettronica (CIE) falsa o manomessa. Gli episodi, avvenuti tra Soccavo, zona Mercato, Marano e Capri, sono stati ricondotti a un fenomeno in crescita, monitorato con attenzione dalle forze dell’ordine.

Controlli serrati in tutta la provincia di Napoli: quattro casi in un giorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nell’arco di una sola giornata sono stati individuati quattro casi distinti di possesso di documenti falsi o alterati. Le persone coinvolte, senza legami tra loro, sono state fermate in diverse aree della provincia partenopea, a testimonianza di come il fenomeno sia diffuso e non circoscritto a una sola zona.

Il primo arresto nel rione Traiano: droga e documenti contraffatti

Il primo episodio si è verificato durante la notte nel rione Traiano, dove i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato un pusher trovato in possesso di una pistola e di una CIE contraffatta. Poche ore dopo, un altro pusher è finito sotto i controlli dei Carabinieri, confermando il legame tra droga, documenti falsi e criminalità.

Marano: fermato un 22enne con CIE alterata e droga

A Marano, i Carabinieri della locale compagnia hanno fermato un 22enne di Mugnano, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di stupefacente e una carta di identità elettronica con il microchip rimosso, segno evidente di manomissione del documento.

Denuncia a Borgoloreto: la CIE danneggiata presentata in caserma

Nel quartiere Borgoloreto, un cittadino di Bari si è presentato in caserma per denunciare lo smarrimento di un documento. Alla richiesta di esibire un documento d’identità, l’uomo ha mostrato una CIE danneggiata proprio all’altezza del chip. Oltre a ottenere la denuncia di smarrimento, è stato segnalato per falsità materiale commessa da privato.

Capri: giovane denunciato per documento manomesso

L’ultimo caso si è verificato sull’isola di Capri, dove i Carabinieri hanno denunciato un 22enne del posto trovato in possesso di un documento alterato. Anche qui, la manomissione della CIE è stata rilevata grazie all’attenzione dei militari.

Un fenomeno in crescita: decine di casi negli ultimi mesi

Questi episodi rappresentano solo gli ultimi di una lunga serie: negli ultimi mesi, sono decine le persone arrestate o denunciate in tutta la provincia di Napoli per il possesso di carte di identità elettroniche contraffatte o manomesse. Le forze dell’ordine mantengono alta la guardia, consapevoli della diffusione del fenomeno e dei rischi connessi.

La tecnologia al servizio dei controlli: l’App IDEA

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno potuto contare su un prezioso alleato: l’App IDEA, sviluppata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Disponibile per dispositivi Android, questa applicazione consente di leggere i dati registrati nel chip della CIE tramite la tecnologia NFC degli smartphone. Dopo aver scansionato il retro del documento, è possibile avvicinare la carta al telefono e attendere la lettura dei dati, così da verificare l’autenticità del documento e l’abbinamento del chip al titolare. La guida ufficiale all’uso dell’App è disponibile qui.

I consigli dei Carabinieri per difendersi dalle frodi

I Carabinieri, anche attraverso il loro canale Whatsapp istituzionale, hanno diffuso alcuni consigli utili per prevenire e contrastare il fenomeno delle CIE manomesse. Una carta apparentemente integra può essere stata alterata con la rimozione del microchip, compromettendo le funzionalità di identificazione e autenticazione elettronica. I chip rimossi possono essere riutilizzati per la creazione di documenti falsi.

Le raccomandazioni principali sono:

Non utilizzare una CIE manomessa o danneggiata;

In caso di anomalie, rivolgersi agli uffici che hanno rilasciato il documento per verificarne la validità;

Prestare attenzione a richieste anomale di documenti, dati personali o codici di autenticazione;

In caso di sospetto furto o uso illecito dei dati personali, segnalare immediatamente la situazione presso la Stazione Carabinieri più vicina o chiamare il NUE 112.

Un campanello d’allarme da non sottovalutare

La presenza di una CIE manomessa non rappresenta una semplice anomalia, ma può essere il segnale di un tentativo di frode o di altri reati. I Carabinieri invitano i cittadini a non abbassare la guardia: in caso di dubbio, è fondamentale verificare e segnalare tempestivamente ogni irregolarità.

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