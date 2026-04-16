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Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri a Castrocielo (Frosinone) per violazione delle norme sul trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Gli indagati sono stati sorpresi mentre tentavano di occultare un grande quantitativo di mascherine FFP2 scadute, classificate come rifiuti speciali non pericolosi, in un sito industriale dismesso. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’attività di controllo del territorio e ha portato anche al sequestro dell’area e dei mezzi utilizzati.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta nell’area industriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta al termine di un’attività di controllo condotta dai militari della Stazione di Aquino. I Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone, rispettivamente di 67 anni, 35 anni e 58 anni, accusate di concorso nella violazione delle norme in materia di trasporto, smaltimento e gestione di rifiuti speciali non pericolosi.

Il tentativo di occultamento delle mascherine FFP2

L’intervento è avvenuto all’interno di un’area recintata appartenente a un sito industriale dismesso situato nel comune di Castrocielo. Qui, i soggetti sono stati sorpresi mentre, con l’aiuto di un escavatore, cercavano di ricoprire un ampio scavo. All’interno dello scavo era stato precedentemente interrato un ingente quantitativo di mascherine FFP2 anti-Covid, ormai scadute e classificate come rifiuti speciali non pericolosi.

Il materiale trasportato e i mezzi sequestrati

Secondo quanto emerso durante le operazioni, nei giorni precedenti sarebbero stati trasportati sul posto circa 50 bancali di materiale. L’area in questione risultava nella disponibilità di una società immobiliare con sede nel cassinate. Oltre all’area, sono stati sottoposti a sequestro anche i mezzi meccanici utilizzati per l’attività illecita, tra cui un escavatore tipo “bobcat” e un autocarro.

Il ruolo della Procura e le indagini in corso

L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, che prosegue nelle indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire completamente i fatti.

IPA