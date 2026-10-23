Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Perquisizioni in più di venti città italiane, 24 sequestri e 10 persone indagate nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita di opere d’arte contraffatte coordinata dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli). I dipinti contraffatti, in particolare, sono falsamente attribuiti ad autori dell’Ottocento napoletano, come Vincenzo Irolli.

Traffico di opere d’arte false: 10 indagati e sequestri in tutta Italia

Attraverso l’inchiesta, il gruppo di Roma del comando carabinieri tutela patrimonio culturale, ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e al contestuale sequestro, emesso dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, nei confronti di 41 persone e di altrettanti esercizi commerciali e abitazioni posti tra Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lombardia.

Le verifiche hanno coinvolto anche antiquari, commercianti di antichità e restauratori, oltre alle persone già indagate.

L’ipotesi di un traffico organizzato

Le perquisizioni sono state indirizzate alla ricerca di dipinti falsi attribuiti ad artisti dell’Ottocento napoletano, in particolare al pittore Vincenzo Irolli.

L’indagine, condotta dal Nucleo TPC di Cosenza e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha ricostruito – secondo gli investigatori – l’esistenza di un’organizzazione dedita alla circolazione di opere contraffatte in Italia e all’estero. I dipinti sarebbero stati proposti sui mercati di settore oppure venduti a compratori ignari attraverso una nota piattaforma online.

La commercializzazione sarebbe andata avanti da diversi anni e sarebbe stata gestita da persone con esperienza nel mondo dell’arte. Tra queste, il presunto promotore del sodalizio, che – riferisce il comunicato – si avvaleva di una rete di contatti. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, contraffazione di opere d’arte, ricettazione di beni culturali ed esportazione illecita di beni culturali. Le contestazioni riguardano complessivamente circa 69 dipinti.

Carabinieri