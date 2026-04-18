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Sono state sequestrate 143 opere d’arte in una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, che ha portato alla luce un articolato sistema di contraffazione di opere attribuite ad artisti di fama mondiale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha permesso di smascherare un’organizzazione dedita alla produzione e diffusione di falsi artistici con l’obiettivo di trarre profitto attraverso mostre ed eventi espositivi in tutta Europa.

Le indagini e il sequestro delle opere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da un’indagine approfondita condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, sotto la direzione della Procura di Reggio Calabria. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno proceduto al sequestro probatorio di iniziativa di 133 opere d’arte falsamente attribuite ad Andy Warhol e Keith Haring. Successivamente, su delega della Procura, sono stati sequestrati ulteriori 10 esemplari artistici, attribuiti a Banksy, rinvenuti a Liegi (Belgio) durante operazioni di perquisizione internazionale, condotte in collaborazione con l’Autorità giudiziaria belga.

Il ruolo delle autorità internazionali

L’indagine ha assunto una dimensione internazionale grazie alla procedura di assistenza giudiziaria avviata tra l’Autorità giudiziaria di Reggio Calabria e quella belga. Durante le perquisizioni a sorpresa, sono state rinvenute altre 11 opere d’arte attribuite a Warhol, Haring e Banksy, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità belghe, poiché presentano le stesse caratteristiche di contraffazione già riscontrate nelle opere sequestrate in Italia.

La mostra “Pop to Street Art: Influences” e il prestito delle opere

Le 143 opere sequestrate erano state esposte alla mostra “Pop to Street Art: Influences”, tenutasi dal 20 luglio 2024 al 5 gennaio 2025 in tre prestigiosi luoghi della cultura del centro cittadino reggino: l’Accademia di Belle Arti, la Casa della Cultura “P. Crupi” e il Museo Archeologico Nazionale. Le opere, tra pitture, grafiche e sculture, erano state concesse in prestito come autentiche da una società belga all’Accademia di Belle Arti reggina, organizzatrice dell’evento, a fronte di un corrispettivo di 50 mila euro. Il contratto prevedeva anche la possibilità di ulteriori guadagni derivanti dagli incassi della biglietteria e dalla vendita di oggettistica promozionale.

Le indagini sull’autenticità delle opere

Gli approfondimenti condotti dal Nucleo Carabinieri TPC di Cosenza sull’autenticità delle opere esposte hanno permesso di accertare, anche con metodi scientifici, la totale falsità dei pezzi sequestrati. In molti casi, la contraffazione è risultata talmente evidente da essere definita “grossolana” dagli investigatori. Questo ha rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dei soggetti coinvolti, permettendo di delineare con maggiore precisione le responsabilità individuali.

Le responsabilità e gli indagati

Le recenti attività di perquisizione all’estero, nell’ambito della cooperazione giudiziaria, hanno portato all’acquisizione di nuovi elementi probatori. Questi hanno consentito di rafforzare le accuse nei confronti di due cittadini belgi, già indagati dopo il sequestro avvenuto a Reggio Calabria, tra cui il titolare della società che aveva concesso in prestito le opere all’Accademia di Belle Arti. Inoltre, è stato accertato il coinvolgimento di una terza persona, anch’essa di nazionalità belga, e di tre società riconducibili agli indagati.

Un sistema criminale internazionale

L’indagine ha permesso di svelare l’esistenza di un sofisticato sistema criminale specializzato nella produzione seriale di falsi artistici riconducibili ai principali esponenti della Pop Art. L’obiettivo era quello di organizzare mostre ed eventi espositivi in tutta Europa, Italia compresa, traendo profitto e ingannando il pubblico sull’autenticità delle opere. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza.

IPA