Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Milano, dove un cittadino marocchino di 40 anni è stato fermato con l’accusa di incendio doloso di sei autovetture nel quartiere Promessi Sposi. I fatti sono avvenuti tra il 27 ottobre e il 16 novembre, quando le auto sono state date alle fiamme in diverse occasioni. L’uomo è stato individuato e bloccato dagli agenti del commissariato Porta Ticinese, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo il primo episodio avvenuto in via Renzo e Lucia, nel cuore del quartiere Promessi Sposi. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese hanno analizzato attentamente i filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato un uomo con un sacchetto di plastica avvicinarsi con fare sospetto alle auto parcheggiate. Dopo il suo allontanamento, le immagini hanno mostrato il propagarsi delle fiamme e il danneggiamento di due autovetture.

La serie di incendi nel quartiere Promessi Sposi

Il primo episodio risale al 27 ottobre, quando due auto sono state danneggiate dalle fiamme. Successivamente, il 2 novembre, altre due autovetture sono state colpite da atti simili. Gli investigatori hanno riscontrato una modalità d’azione ricorrente: l’uomo si avvicinava ai veicoli con un sacchetto, agiva rapidamente e si allontanava poco prima che divampassero gli incendi.

L’arresto dopo l’ultimo incendio

Il 16 novembre, dopo che altre due autovetture sono state incendiate, la Polizia ha fermato il sospettato. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese, già sulle sue tracce grazie alle immagini raccolte nei giorni precedenti, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l’uomo prima che potesse allontanarsi dalla scena dell’ultimo rogo.

Il quartiere Promessi Sposi e la sicurezza

Gli episodi di incendio doloso hanno destato preoccupazione tra i residenti del quartiere Promessi Sposi, una zona di Milano solitamente tranquilla. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e l’arresto del presunto responsabile hanno contribuito a ristabilire un clima di maggiore sicurezza tra gli abitanti.

IPA