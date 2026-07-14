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Due persone sono state arrestate con l’accusa di incendio doloso e danneggiamento a Catanzaro, dopo che lo scooter di un avvocato è stato dato alle fiamme il 12 giugno 2026. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, mentre le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile.

Le indagini e l’esecuzione dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini relative a un grave episodio di incendio doloso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati sono accusati di aver agito in concorso tra loro nella notte del 12 giugno 2026, quando hanno appiccato il fuoco a uno scooter di proprietà di un avvocato residente a Catanzaro. L’incendio ha provocato anche il danneggiamento delle mura dell’abitazione della vittima, aumentando la gravità dell’episodio.

L’attività investigativa

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile della Questura, si è sviluppata attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie a questi strumenti, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a raccogliere elementi utili per l’identificazione dei presunti responsabili.

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Catanzaro, sia per la gravità del gesto che per la professione della vittima. Le indagini proseguono per chiarire il movente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA