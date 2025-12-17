Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per estorsione aggravata e usura dalla Polizia di Stato ad Avola, dove un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza mentre riscuoteva denaro da due donne. L’uomo, che si era presentato come consulente finanziario, avrebbe minacciato le vittime per mesi, costringendole a versare somme sempre più elevate per un debito mai realmente contratto.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a un’attenta attività investigativa avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola. Gli agenti hanno raccolto segnalazioni secondo cui un uomo avrebbe riscosso una somma di denaro ottenuta con modalità estorsive ai danni di due donne. Dopo aver organizzato un servizio di osservazione e pedinamento, i poliziotti hanno seguito le vittime fino al luogo dell’incontro con il sospettato.

Il blitz: fermato in flagranza di reato

Durante l’appostamento, gli investigatori hanno assistito allo scambio: le due donne hanno consegnato un plico all’uomo, che si trovava all’interno della sua autovettura. Immediatamente dopo, il personale della Polizia è intervenuto, bloccando il cinquantaduenne e recuperando il plico, che conteneva mille euro in contanti. Secondo gli inquirenti, si trattava di una tranche di un debito estorto alle vittime.

Minacce e pressioni: la ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante: le due donne erano da mesi sottoposte a continue minacce da parte dell’uomo, che aveva assunto atteggiamenti intimidatori per costringerle a pagare. Il debito, nato da un presunto prestito mai effettivamente erogato, era lievitato fino a 22.000 euro, con interessi usurari che arrivavano a 3.000 euro al mese. In caso di ritardi nei pagamenti, il sospettato avrebbe minacciato di presentarsi armato o accompagnato da altre persone, arrivando persino a prospettare l’appropriazione delle autovetture delle vittime.

Perquisizione e sequestri: le prove raccolte

Durante la perquisizione locale effettuata a carico dell’arrestato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ad aria compressa, priva di tappo rosso, regolarmente in libera vendita. Sono stati inoltre sequestrati ulteriori contanti e dispositivi informatici, che saranno oggetto di approfondimenti investigativi per chiarire eventuali altri episodi di estorsione o usura riconducibili all’uomo.

Il ruolo dell’uomo e le indagini in corso

L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, si era presentato alle vittime come consulente finanziario, guadagnandosi la loro fiducia per poi trasformarsi in un vero e proprio aguzzino. Le indagini proseguono per verificare se vi siano altre persone coinvolte o ulteriori vittime. La Polizia invita chiunque abbia subito episodi simili a rivolgersi agli uffici competenti per denunciare i fatti.

