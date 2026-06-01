Il caso Garlasco e la consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, differenza con la perizia e i suoi limiti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatria chiesta dalla Procura. Ma nel complicato intreccio dell’indagine bis sul delitto di Garlasco, vale la pena precisare la differenza tra consulenza e perizia, visto che i due strumenti giuridici hanno pesi diversi nell’ambito dell’inchiesta e dei procedimenti giudiziari.

Garlasco, la consulenza psichiatrica chiesta dalla Procura

La consulenza psichiatrica su Andrea Sempio è stata chiesta, nei giorni scorsi, dalla Procura di Pavia.

Nelle intenzioni dei giudici inquirenti, la personalità di Sempio – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta su Garlasco – sarebbe dovuta essere esaminata dallo psichiatra Roberto Catanesi, già incaricato di effettuare l’analisi su scritti, documenti e post social di Andrea Sempio.

ANSA

Garlasco, la differenza tra consulenza tecnica e perizia

Ma tra consulenza e perizia esistono delle differenze che vale la pena ricordare, visto che nell’acceso dibattito che riguarda Garlasco spesso si tende a fare confusione. Entrambi sono strumenti essenziali che supportano il giudice nelle proprie decisioni. Ma la consulenza tecnica è uno strumento a disposizione delle parti, quindi accusa e difesa, che hanno facoltà di richiederla durante le varie fasi del processo.

La perizia, invece, è uno strumento a disposizione del giudice, che può disporla durante il dibattimento. Tuttavia, può essere chiesta anche dalle parti durante la fase istruttoria sotto forma di incidente probatorio, ma spetta sempre al giudice (in questo caso il giudice per le indagini preliminari) accettare la richiesta e disporla. Una volta disposta la perizia, le parti in causa hanno facoltà di nominare i rispettivi consulenti tecnici.

Ricapitolando, quindi, la perizia ha un peso ben diverso poiché la sua esecuzione viene decisa dal giudice, mentre la consulenza tecnica – che viene poi valutata sempre dal giudice – viene chiesta da una delle parti (accusa o difesa).

Perché Sempio ha rifiutato di sottoporsi alla consulenza tecnica

Ad annunciare che Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica chiesta dalla Procura di Pavia è stato, in diretta tv, l’avvocato Liborio Cataliotti.

È facoltà dell’indagato rifiutarsi di sottoporsi alla consulenza di parte chiesta dal pubblico ministero, ma non è escluso che, in caso di eventuale rinvio a giudizio, il giudice possa disporre una perizia psichiatrica indipendente.

“Noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica – ha specificato Cataliotti a Quarto Grado parlando di Garlasco – a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all’opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso”.

I legali di Andrea Sempio si erano detti “stupiti dalla tempistica” dopo la richiesta avanzata dalla Procura di Pavia.