Il caso Garlasco e le foto di Stasi, scontro a distanza fra le avvocate Elisabetta Aldrovandi e Angela Taccia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Ignoto X si torna a parlare del giallo di Garlasco e dei nuovi contenuti emersi dai dispositivi elettronici di Andrea Sempio. Durante la trasmissione si è acceso il confronto tra le difese di Sempio e di Alberto Stasi sulla diffusione dei dati informatici e sulla presunta gogna mediatica. L’avvocata Angela Taccia ha sottolineato come i video-selfie del suo assistito siano del tutto irrilevanti per il caso.

I video di Sempio

Pino Rinaldi, ad Ignoto X, parla dei filmati emersi dai dispositivi sequestrati ad Andrea Sempio. Fa il confronto con Alberto Stasi, dicendo che all’epoca c’era molto meno materiale. Angela Taccia, avvocata di Sempio, risponde che il materiale c’è, ma è poco perché non è stato fatto uscire.

“Noi siamo molto rispettosi di Alberto Stasi, però se me lo mettete a confronto allora no. Perché su Andrea Sempio è veramente uscito di tutto, su Alberto Stasi mi permetto di dire di no”, spiega Taccia.

La prova di quello che dice sta nella copia del computer di Stasi, che loro come difensori di Sempio hanno: “Vi garantisco che non sono uscite le foto che tanto facevano discutere in Corte d’Assise e di Cassazione”.

La gogna mediatica

Angela Taccia prosegue dicendo che per loro sarebbe stato molto semplice, negli ultimi due anni, scagliarsi contro Alberto Stasi. “Ora che abbiamo anche tutti gli atti, abbiamo una contezza diversa, quindi stiamo studiando tutto”, commenta.

“Da due anni noi non abbiamo mai marciato sulla colpevolizzazione del condannato in via definitiva, sulle foto porno, sulla storia pedoporno – e sottolinea come lei per prima – dirò sempre che come è stato trattato non dovrebbe essere trattato nessuno”.

Per Taccia quello che sta emergendo su Andrea Sempio non è utile perché non è connesso all’indagine. “I video-selfie, che stanno usando tanti dei suoi colleghi perché non hanno nulla da dire, non sono stati ritenuti rilevanti dai Carabinieri né tantomeno dal pm e dal Racis”, sottolinea. “È una mostrificazione“, chiude.

La risposta di Aldrovandi

Elisabetta Aldrovandi, legale di Alberto Stasi che si occupa della sua reputazione, è intervenuta in trasmissione per prendere le parti del suo assistito.

Sottolineando il rispetto umano per Angela Taccia, si scaglia contro quanto detto dall’avvocata e dal collega Cataliotti: “Hanno dichiarato di aver visionato il contenuto di questa cartella militare. Non riesco a capire come, perché faceva parte del fascicolo dei processi a carico di Alberto Stasi – spiega – che non possono far parte del fascicolo per l’indagine di Andrea Sempio”.

Aldrovandi torna sul contenuto della cartella militare (che conteneva immagini a sfondo sessuale) e la differenza con il materiale pedopornografico per il quale Stasi è stato assolto perché il fatto non sussisteva. “La sentenza della Corte di Cassazione lo assolve in via definitiva”, spiega.