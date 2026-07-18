Il caso Giulia Cecchettin diventa il film 'Se domani non torno', il padre al Giffoni: "Potrà salvare vite"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin diventa un film. Non la morte, ma l’intero percorso vissuto dalla famiglia con Giulia e il dopo la tragedia. Si vuole raccontare molto di più che la morte con “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e ispirato al libro “Cara Giulia” scritto dal padre della 22enne. Gino, alla presentazione del film al Giffoni, spiega il perché del film, ovvero perché “può diventare una storia che forse arriva in tempo, arriva per aiutare qualcuno o qualcuna a riconoscere quel segnale“.

“Se domani non torno”

“Se domani non torno” è un film dedicato a Giulia Cecchettin, alla sua persona e alla famiglia che si è presa l’incarico di non soffrire chiusa in casa, ma di fare qualcosa affinché Giulia potesse essere l’ultima, come vuole lo slogan femminista nato dalla poesia di Cristina Torres-Cáceres “Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

La regia è di Paola Randi e nel cast si trovano Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina e Tommaso Allione.

Racconterà la storia di una famiglia come tante, di Gino e dei suoi figli, non solo Giulia, ma anche Elena e Davide. Poi l’11 novembre Giulia scompare. Ma il film parla della forza della famiglia che ha trasformato il dolore personale in un grido collettivo.

Gino Cecchettin al Giffoni

Gino Cecchettin, insieme alla famiglia, ha presentato il film ai ragazzi del Giffoni. Raccontando l’esperienza, non solo quella di scrivere un libro, ma anche di trarne un film, ha detto rivolto ai ragazzi:

Se anche uno solo di voi, una sola di voi, uscendo da questa sala guarderà con occhi diversi una relazione, riconoscerà un segnale o troverà il coraggio di scegliere il rispetto invece del possesso, ecco allora questo film avrà raggiunto il suo scopo, e Giulia in qualche modo continuerà a camminare insieme a voi Forse ti può interessare Gino Cecchettin ricorda Giulia uccisa due anni fa, "non voglio pene più severe ma educazione affettiva" Gino Cecchettin, padre di Giulia, favorevole all'educazione affettiva nelle scuole per prevenire i femminicidi

Non è stato facile decidere di raccontare questa storia, ma come famiglia hanno scelto di fare un film per una questione di responsabilità civile, “perché abbiamo iniziato un percorso con la fondazione dedicata a Giulia e questo per noi è un modo veramente per arrivare a chiunque”.

Le parole della regista

Anche la regista Paola Randi ha preso la parola per parlare del progetto e ha aggiunto di come si sia sentita una grande responsabilità addosso nel raccontare la storia di una persona che non c’è più.

Spiega: “Quello che possiamo fare è raccontare l’assenza. Cioè sostanzialmente, dentro Gino emerge in prima linea il sentimento di assenza. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è quello di rappresentare il punto di vista della famiglia, di cosa succede quando succede una cosa del genere”.

Sabrina Martina, che ha interpretato Giulia, ha raccontato di come ha sempre partecipato alle manifestazioni contro la violenza di genere, ma che nel 2023 nella grande manifestazione a Roma ha sentito che era una manifestazione, una “forza collettiva diversa rispetto agli anni precedenti, un vero spartiacque”.