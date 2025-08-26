Il cast completo di Ballando con le Stelle 2025, i 12 nomi ufficiali e chi ci sarà in giuria

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cast di Ballando con le Stelle 2025 è al completo. Il popolare talent show del sabato sera di Rai Uno aprirà i battenti il 27 settembre. Milly Carlucci e il suo staff hanno ingaggiato i 12 vip pronti a darsi battaglia in pista. Tra i concorrenti spicca il nome di Barbara d’Urso, pronta a rimettersi in gioco dopo il traumatico addio a Mediaset. Per quel che riguarda la giuria, nessuna novità: confermati in blocco i giudici delle scorse edizioni.

Cast Ballando con le Stelle 2025: tutti i nomi

Come da tradizione, il talent show ha pescato i concorrenti da diversi ambiti. Dal settore musicale ecco i cantanti Rosa Chemical e Marcella Bella.

La quota sportiva sarà garantita dall’ex nuotatore Filippo Magnini e dall’ex tennista Fabio Fognini, che si è da poco ritirato. Quest’ultimo ha concluso la sua carriera il mese scorso, sui prati di Wimbledon, venendo battuto da Carlos Alcaraz in una partita spettacolare.

Dall’ambiente cinematografico in arrivo l’attrice Nancy Brilli. Infine i concorrenti provenienti dall’ambito televisivo che rappresenta la quota maggiore: Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Andrea Delogu, Maurizio Ferrini, (alias Signora Coriandoli), Beppe Convertini e Paolo Belli.

Paolo Belli da anni fa parte del cast fisso di Ballando con le Stelle. Secondo quanto rivelato da Dagospia, nella stagione 2025, abbandonerà il ruolo di co-conduttore e vestirà i panni del concorrente.

L’elenco completo dei concorrenti suddivisi per ‘quote’

Riassumendo, ecco il cast al completo e suddiviso per ‘quote’:

Maurizio Ferrini (‘quota’ tv)

Barbara d’Urso (‘quota’ tv)

Paolo Belli (‘quota’ tv)

Beppe Convertini (‘quota’ tv)

Martina Colombari (‘quota’ tv)

Francesca Fialdini (‘quota’ tv)

Andrea Delogu (‘quota’ tv)

Filippo Magnini (‘quota’ sport)

Fabio Fognini (‘quota’ sport)

Marcella Bella (‘quota’ musica)

Rosa Chemical (‘quota’ musica)

Nancy Brilli (‘quota’ cinema)

Giuria confermata

Squadra che vince, non si cambia. Ballando con le Stelle è reduce da una stagione ottima dal punto di vista degli ascolti tv. Da anni uno dei punti forti del programma è la giuria che anche per l’edizione 2025 è stata confermata in blocco.

Tornerà al suo posto anche Guillermo Mariotto. Lo stilista, lo scorso anno, è finito al centro di una bufera per aver abbandonato lo studio. Diverse indiscrezioni lo volevano fuori dal talent. E invece sarà chiamato nuovamente ad alzare la paletta assieme ai colleghi Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Novità invece per quel che riguarda la Tribuna del Popolo, sorta di contraltare della giuria ufficiale. Simone De Pasquale tornerà a far parte del corpo di ballo dei professionisti, lasciando libero uno spazio che dovrebbe essere occupato da Bianca Guaccero. La conduttrice dovrebbe affiancare Rossella Erra e Sara Di Vaira.