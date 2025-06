Il cast di Gomorra - Le Origini, chi sono i giovani Pietro Savastano e Donna Imma nel prequel della serie Sky

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In che modo si diventa degli spietati malavitosi? È quello che prova a raccontare Gomorra – Le Origini, la nuova produzione Sky che rappresenta il prequel della serie ormai cult sulla Camorra napoletana. In onda da gennaio 2026, la nuova serie è diretta da Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio, mentre a dare il volto al giovane Pietro Savastano, stella emergente del cast è Luca Lubrano.

Gomorra – Le Origini, la trama

Si sono concluse le riprese di Gomorra – Le Origini, il prequel della famosa serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano.

Protagonista sarà un giovane Pietro Savastano, di cui si racconterà l’inizio di quella che diventerà una sanguinosa carriera criminale.

Fonte foto: Ufficio Stampa Sky Imma e Pietro, interpretati da Tullia Venezia e Luca Lubrano

La storia inizia nel 1977, nella parte più povera di Secondigliano, dove Pietro incontrerà l’uomo che gli aprirà le strade della malavita.

La trama si snoda tra vicende tipicamente adolescenziali, tra primo amore e amicizie, e quelle sanguinarie delle faide tra clan.

Gomorra – Le Origini andrà in onda, in esclusiva su Sky, in sei puntata a partire da gennaio 2026.

Il nuovo cast

A dare il volto al protagonista, il futuro boss Pietro Savastano, è il giovane Luca Lubrano, già visto nel film Napoli Velata.

Donna Imma, nella sua versione adolescenziale ancora lontana dalla criminalità, ha il volto di Tullia Venezia.

Francesco Pellegrino veste i panni di Angelo ‘A Sirena, Flavio Furno quelli de O’ Paisano.

Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono gli amici del malavitoso maturo; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e Antonio Incalza quelli del giovane Pietro.

Su sky il prequel della serie più seguita

Il prequel arricchisce la saga di Gomorra, prima film e poi serie, acclamata dal pubblico e dalla critica in oltre 190 paesi.

Così come Gomorra, anche il suo prequel è tratto dal romanzo di Roberto Saviano, che è tra gli autori della nuova sceneggiatura assieme a Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Torna anche Marco D’Amore, che in Gomorra era Ciro Di Marzio e nel suo sequel ha invece il ruolo di regista, supervisore artistico e co-sceneggiatore.

Gli ultimi due episodi sono invece diretti da Francesco Ghiaccio, già regista di Dolcissime e Un posto sicuro.