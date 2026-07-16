Il cast di "Se domani non torno", Sabrina Martina interpreta Giulia Cecchettin: ma nel film non c'è Turetta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stato diffuso il trailer di “Se domani non torno“, il film che racconta la storia di Giulia Cecchettin, liberamente ispirato al libro “Cara Giulia” scritto dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. Nel cast, a interpretare la ragazza uccisa l’11 novembre 2023, è l’attrice Sabrina Martina. Nel film diretto da Paola Randi non è presente l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per la sua morte.

Quando esce il film “Se domani non torno” su Giulia Cecchettin

Il film “Se domani non torno”, diretto dalla regista Paola Randi e liberamente ispirato al libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, arriverà nelle sale cinematografiche il 5 novembre, a distanza di 3 anni dalla morte di Giulia Cecchettin.

Paola Randi ne ha scritto anche la sceneggiatura, assieme a Lisa Nur Sultan.

Il film, girato nell’arco di 6 settimane interamente in Veneto, è prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Mediaset e Sky.

Il cast del film “Se domani non torno”

Nel cast del film “Se domani non torno” che racconta la storia di Giulia Cecchettin spicca la presenza di Sabrina Martina nei panni della ragazza uccisa l’11 novembre del 2023.

Filippo Timi interpreta Gino Cecchettin, Tecla Bossi interpreta Elena (sorella di Giulia) e Tommaso Allione recita nei panni di Davide, il fratello.

ANSA

Perché non c’è Turetta nel film su Giulia Cecchettin

Il personaggio di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’uccisione della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, non è presente nel film “Se domani non torno”, così come non appare nel libro “Cara Giulia” scritto dal padre della vittima, Gino Cecchettin, assieme a Marco Franzoso, a cui la sceneggiatura è ispirata.

Il Ceo di Notorius Pictures Guglielmo Marchetti ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da Ilnordest: “Siamo convinti che il cinema possa essere uno strumento di impatto sociale. Il film vuole superare la cronaca e farsi veicolo di un messaggio civile, accessibile e necessario. Ringraziamo Gino Cecchettin, la sua famiglia, per la fiducia e l’apertura con cui hanno accolto la nostra proposta”.

Il film “Se domani non torno” non racconterà il caso di cronaca che ha visto protagonista Giulia Cecchettin, bensì la storia di una famiglia tranquilla travolta all’improvviso da una tragedia inspiegabile. Nella pellicola viene dato spazio alla figura della ragazza, senza ridurla a vittima.