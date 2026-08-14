Il catering diserta il matrimonio al Castello di Vaglio Serra per un incidente, gli invitati vanno in cucina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al Castello di Vaglio Serra, nel Monferrato, gli sposi Bénédicte Maniere e Lorenz Schmid si sono ritrovati senza catering poche ore prima del matrimonio. Alla fine sono stati gli stessi amici e parenti a salvare la festa, improvvisandosi cuochi e camerieri. Il titolare del servizio si è giustificato parlando di un incidente stradale, ma la coppia ha sporto denuncia.

Matrimonio da incubo a Vaglio Serra

Chiunque si trovi a organizzare il proprio matrimonio tende a immaginare ogni possibile scenario nefasto, ma difficilmente quello che è accaduto in Piemonte si sarebbe potuto preventivare.

L’episodio, tra il grottesco e l’horror (almeno per gli sposi) è andato in scena il 1 agosto al Castello di Vaglio Serra, in provincia di Asti. Era la giornata della fotografa francese Bénédicte Maniere e del suo compagno tedesco Lorenz Schmid, con un ricevimento che vedeva circa 100 invitati.

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Poche ore prima della cerimonia, l’imprevisto. Il servizio di catering si è tirato indietro, facendo mancare tutto il necessario: il personale, cibo e bevande, persino i tavoli e le sedie per far accomodare gli invitati.

La spiegazione della società di catering

Il servizio era stato stato affidato, tramite un preventivo datato 22 gennaio 2026, a Massimo Perrone, presentato come presidente dell’Associazione italiana cuochi d’autore, per un totale di 7800 euro, di cui un acconto di poco superiore ai 3mila euro (il 40%) era stato già versato.

Il pacchetto, come ha raccontato la sposa alla Stampa, era completo: “Il preventivo comprendeva il servizio completo per un massimo di cento persone, con aperitivo organizzato in più isole, portate, personale di sala, assistenza, pulizia, beverage, tovagliato, mise en place, tavoli e sedie”.

Alle 2:10 della notte prima delle nozze, però, sul telefono degli sposi era arrivato un messaggio inatteso: “Ci siamo ribaltati col furgone vicino Nizza, siamo tutti in ospedale”.

La coppia denuncia

I coniugi non si sono accontentati di questa spiegazione e hanno deciso di sporgere denuncia, insospettiti anche da una storia pubblicata su Instagram dallo stesso Perrone alle 2:04, appena sei minuti prima dell’sms sull’incidente.

A complicare il quadro c’è la posizione di Aldo Parlante, presentato agli sposi come chef collaboratore di Perrone, che avrebbe riferito di non aver mai cucinato né preparato nulla per quel matrimonio.

La festa salvata all’ultimo minuto

Nonostante tutto, il matrimonio non è saltato: il Castello ha messo a disposizione la propria cucina, i tavoli e le sedie, mentre parenti e amici degli sposi si sono organizzati in poche ore, anticipando i soldi per la spesa, cucinando e servendo ai tavoli al posto del personale mancante.

Interpellato dalla Stampa, Perrone ha confermato la propria versione: “Il ragazzo a cui avevo affidato il furgone con il materiale destinato al catering ha avuto un incidente. Erano circa le due di notte. Ho subito avvertito gli sposi”, aggiungendo di non aver mai vissuto una situazione simile “in quindici anni di attività”.

Il titolare sostiene di aver offerto la restituzione dell’acconto più 500 euro di indennizzo, respinta dagli sposi che avrebbero chiesto un risarcimento di 5000 euro. Perrone accusa a sua volta la coppia di non aver saldato il conto dieci giorni prima dell’evento come da contratto, pur ribadendo la disponibilità a restituire almeno la caparra.

Non è la prima volta che il nome di Perrone finisce nelle cronache: nel 2019 un suo servizio di street food a Ciriè saltò per un problema di allestimento non conforme alle norme comunali, episodio che il diretto interessato ha derubricato a “un’altra storia” legata a un errore tecnico dell’ingegnere incaricato.