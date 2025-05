Il cavaliere Stefano Margheriti cade da cavallo al Versilia Horse Show, è grave: equitazione sotto choc

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grave incidente durante il Versilia Horse Show al Lido di Camaiore. Stefano Margheriti, esperto cavaliere di Follonica, è caduto da cavallo ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Margheriti, mentre stava stava completando la gara di salto a ostacoli in sella al suo cavallo Delirio delle Sementarecce, è caduto rovinosamente a terra.

Equitazione, grave incidente per il cavaliere Stefano Margheriti

L’incidente è avvenuto venerdì. Stefano Margheriti stava partecipando nel parco dell’ex Bussoladomani a Lido di Camaiore a una delle gare del Versilia Horse Show, tappa dell’Italian Champions Tour.

Le cause che hanno innescato la caduta sono ancora in corso di accertamento. Come riferisce il quotidiano La Nazione, Margheriti potrebbe aver accusato un malore durante la gara.

Fonte foto: Instagram di Stefano Margheriti Un’immagine del cavaliere Stefano Margheriti

L’atleta, non appena è stramazzato al suolo, è immediatamente stato soccorso.

Le gare sospese

Le gare del venerdì sera sono state interrotte e sono poi riprese sabato e domenica come da programma.

Il Longines Versilia Horse Show alla quale stava partecipando è una gara nuova di zecca. I cavalli iscritti sono stati circa 300 mentre i cavalieri sono stati 180 (provenienti da 22 diversi Paesi del mondo).

La carriera di Stefano Margheriti

Margheriti è considerato un atleta di valore e di esperienza. Allievo di Emilio Bicocchi, ha ottenuto il brevetto di secondo grado.

Nel suo palmares ci sono numerosi trionfi e piazzamenti importanti sia in competizioni nazionali sia in competizioni internazionali.

L’ultimo ottimo risultato risale allo scorso 3 marzo, quando ad Arezzo, alla gara Nazionale A5 del ’Gran Premio’, è riuscito a posizionarsi al terzo posto.

Longines Versilia Horse Show, i dettagli dell’evento

Il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani è un prestigioso appuntamento internazionale che ha in fine di coniugare lo sport ad alto livello con i panorami della Versilia.

Si tratta di un concorso ippico internazionale di salto ostacoli a 4 stelle. La manifestazione è durata dall’8 all’11 maggio nella suggestiva cornice del Parco Bussola Domani a Lido di Camaiore.

L’evento è stato concepito da Italian Champions Tour, comitato organizzatore dell’omonimo circuito di salto ostacoli, come una tappa sportiva dal tocco glamour.