Il certificato di malattia Inps diventa retroattivo, copertura dal giorno prima della visita: come funziona
Inps, il certificato di malattia diventa retroattivo di un giorno anche per le visite in ambulatorio: cosa cambia per i lavoratori e nuovi limiti
L’Inps estende anche alle visite ambulatoriali la possibilità di riconoscere come primo giorno di malattia quello immediatamente precedente al rilascio del certificato, finora ammessa solo per le visite a domicilio. Il certificato diventa quindi retroattivo, ma non in tutti i casi: la deroga non si applica se quel giorno cade di sabato, domenica o in una festività.
- Malattia Inps, certificato diventa retroattivo
- Come funzionava prima
- I motivi del cambio
- I limiti del certificato retroattivo
Malattia Inps, certificato diventa retroattivo
Era uno dei criteri più rigidi legati al riconoscimento economico della malattia. L’Inps lo ha rivisto, ampliando la possibilità di far partire la copertura previdenziale anche dal giorno precedente rispetto a quello in cui il medico redige il certificato.
La novità è contenuta nella circolare n. 92, pubblicata il 4 settembre 2026, e rappresenta un cambio di impostazione rispetto a una regola che l’Istituto applicava in modo pressoché invariato dal 1963, anno della delibera del consiglio di amministrazione dell’INAM da cui derivava l’impianto normativo precedente.
Come funzionava prima
In precedenza, infatti, la retrodatazione di un giorno era ammessa esclusivamente nei casi di visita medica effettuata a domicilio del paziente. Se il lavoratore veniva invece ricevuto in ambulatorio, la data di inizio della malattia coincideva rigidamente con il giorno del rilascio del certificato telematico, anche quando i sintomi erano comparsi nelle ore precedenti.
Con la nuova interpretazione, l’Inps estende lo stesso principio anche alle visite effettuate in studio. Nel certificato, quindi, può ora comparire la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente antecedente a quello dell’appuntamento, indipendentemente dal fatto che la visita sia avvenuta a casa o presso l’ambulatorio del medico curante.
I motivi del cambio
Il cambiamento nasce da un’esigenza molto concreta segnalata dallo stesso Istituto: la crescente carenza di medici di medicina generale sul territorio, unita all’aumento dei carichi di lavoro burocratici e alla diffusione della prassi degli appuntamenti programmati, rende sempre più difficile ottenere una visita nello stesso giorno della chiamata.
Per evitare che questo ritardo organizzativo si traduca in una perdita di tutela economica per il lavoratore, l’Inps ha adottato la nuova regola d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I limiti del certificato retroattivo
La retrodatazione resta comunque circoscritta a un solo giorno. Se nel campo dedicato viene indicata una data anteriore di più di 24 ore rispetto al rilascio del certificato, il riconoscimento decade automaticamente, perché l’Istituto non riterrebbe più certa la corrispondenza con il giorno della richiesta di visita.
Esiste inoltre un’eccezione legata al calendario. La regola non si applica se il giorno precedente alla visita coincide con una domenica, un sabato o una festività infrasettimanale, perché in quelle circostanze il lavoratore ha comunque la possibilità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (un tempo nota come “guardia medica”).
La novità vale anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia e si applica dalla data di pubblicazione della circolare, incidendo direttamente sul calcolo dei giorni indennizzabili e, di conseguenza, sulla busta paga dei lavoratori coinvolti.