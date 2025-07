Il ciclista Samuele Privitera morto a 19 anni dopo la caduta a Pontey in Valle d'Aosta, ha sbattuto la testa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ciclista Samuele Privitera, 20 anni, è morto a seguito di una caduta a Pontey, durante il Giro della Valle d’Aosta – Mont Blanc. Il ragazzo sarebbe stato sbalzato dalla sua bicicletta e avrebbe perso il caschetto protettivo, per poi sbattere la testa contro un cancello. Trasportato in ospedale, è deceduto dopo diverse ore in terapia intensiva.

Il giovane ciclista Samuele Privitera è morto a seguito di una caduta verificatasi durante una tappa del Giro della Valle d’Aosta – Mont Blanc, una delle più importanti gare ciclistiche giovanili d’Europa.

Il ragazzo di 20 anni avrebbe riportato una gravissima ferita alla testa, dopo aver perso il caschetto protettivo durante la caduta. Coinvolto anche un secondo ciclista, che ha riportato una frattura alla clavicola.

Portato all’ospedale Parini di Aosta, è morto nella serata del 16 luglio dopo diverse ore in terapia intensiva. La tappa di oggi della competizione è stata annullata.

La dinamica della caduta

Ancora incerta la ricostruzione della caduta. Sarebbe chiaro, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, che Privitera sia stato sbalzato dalla sua bicicletta, avrebbe perso il caschetto per poi colpire un cancello.

Non è chiaro per quale motivo il ciclista abbia perso il controllo della bicicletta. La causa potrebbe essere un dosso presente sulla strada, ma sono ancora in corso le ricostruzioni per capire cosa sia successo. Il direttore della gara Filippo Borrione ha dichiarato:

Siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto, riteniamo di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza degli atleti.

Il cordoglio degli organizzatori

La Società Ciclistica Valdostana, che organizza il Giro della Valle d’Aosta – Mont Blanc, ha espresso in un post sui social il proprio cordoglio per quanto accaduto.

“Questa vicenda ci provoca un dolore enorme, mai avrei pensato a una tragedia di questo tipo. Ora il verbale di quanto accaduto dovrà esser trasmesso alla polizia e all’Unione ciclistica internazionale”, ha detto all’Ansa Riccardo Moret, patron del Giro della Valle d’Aosta.

Privitera correva per la Hagens Berman Jayco ed era al suo secondo anno in questa squadra, che funge da vivaio per la Jayco-Alula.